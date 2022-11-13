Церква окупанта: у Києво-Печерській лаврі досі моляться за Росію (відео)

Під час служби в Києво-Печерській лаврі виголошують молитви і славетні пісні на честь Росії. І це, коли в країні вже десятий місяць триває війна.
Про це розповів священослужитель Михайло Омельян, викладач кафедри богослів’я Київської православної богословської академії.
"Мене також дивують люди, які проходять повз, чують це все, і - мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???" - обурюється священик.
Він звернувся до вірян, які приходять на служби і беруть участь в цьому дійстві.
"Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?!" - пише Омельян.
На кадрах видно, що служителі УПЦ (МП) разом з вірянами співають таке:
"Звон плывет, плывет над Россиею,
Пробуждается Матушка-Русь"…
Зазначимо, що Нижня лавра і досі знаходиться у віданні Української православної церкви (Московського патріархату), а Верхня лавра - у віданні Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
В коментарях дописувачі запитують, куди дивиться Служба безпеки:
Раніше ми писали, що у Києво-Печерській Лаврі буде створено чоловічий монастир, підпорядкований предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.
Крім того ще в середині квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що майже половина ченців у Києво-Печерській лаврі хочуть перейти до ПЦУ.