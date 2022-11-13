Церковь оккупанта: в Киево-Печерской лавре до сих пор молятся за Россию (видео)

"Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и - молчат. Неужели не заходится сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, на Харьковщине и на других временно оккупированных территориях???" – возмущается священник.

Он обратился к верующим, которые приходят на службы и участвуют в этом действе.

"Люди, сколько вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?!" – пишет Омельян.

На кадрах видно, что служители УПЦ (МП) вместе с верующими поют следующее:

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается Матушка-Русь"…

Отметим, что Нижняя лавра до сих пор находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя лавра - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В комментариях подписчики спрашивают, куда смотрит Служба безопасности: