В Киевской Лавре появится новый монастырь ПЦУ. В московском патриархате возмущаются

В Киево-Печерской Лавре будет создан мужской монастырь, подчиненный предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. Также правительство призовут передать украинской поместной Церкви один из храмов Верхней Лавры для богослужений.

Такое решение было принято Священным синодом по итогам заседания, и обнародовано на официальном сайте Православной Церкви Украины.

Новый монастырь будет называться "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

Синод 23 мая также утвердил Устав новой религиозной организации и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю, как своему Священноархимандриту (настоятелю). То есть митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В заявлении Синода отмечается, что соответствующее решение было принято по предложению главы ПЦУ, а также "учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата".

Также Синод просил Епифания обратиться в Кабмин с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ПЦУ).

Заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (ПЦУ) состоялось 23 мая в Михайловском Златоверхом кафедральном соборе в Киеве (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Реакция московского патриархата

В УПЦ московского патриархата (РПЦ в Украине) 24 мая резко отреагировали на вчерашнее решение Священного синода относительно Киево-Печерской лавры.

В комментарии юридического отдела УПЦ МП заявляют, что такой мужской монастырь будет "параллельным", так как "фактически дублирует название находящегося мужского монастыря УПЦ, действующего в настоящее время в Киево-Печерской Лавре".

В заявлении рассказывается о "захватнической политике церковного мародерства" на уровне Священного Синода ПЦУ, которая вводится с начала военной агрессии РФ против Украины, а также "незаконном захвате храмов" МП и создании "потенциальной угрозы вражды на религиозной почве".