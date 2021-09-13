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Церковный календарь на октябрь 2021 года: какие праздники будем отмечать

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Понедельник 13 сентября 2021 12:17
Церковный календарь на октябрь 2021 года: какие праздники будем отмечать Церковный календарь на октябрь 2021 (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В октябре 2021 года христиане будут отмечать несколько важных праздников. Согласно календарям, в октябре самыми крупными праздниками станут Первомученицы равноапостольной Феклы, Представление преподобного Сергия Радонежского, Покров Святой Богородицы, Апостола Фомы, Иверской иконы Божией Матери, Апостола и евангелиста Луки.

Полный календарь церковных праздников и постов на октябрь 2021 года – читайте ниже.

Православные церковные праздники в октябре 2021 года

1 октября 2021 года - Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.

2 октября 2021 года - Благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.

3 октября 2021 года - Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.

3 октября 2021 года - Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

4 октября 2021 года - Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября 2021 года - Собор Тульских Святых.

6 октября 2021 года - Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

7 октября 2021 года - Первомученицы равноапостальной Феклы.

8 октября 2021 года - Преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.

9 октября 2021 года - Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

9 октября 2021 года - Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.

10 октября 2021 года - Преподобного Савватия Соловецкого.

10 октября 2021 года - Cвященномученика Петра, митрополита Крутицкого.

11 октября 2021 года - Преподобного Харитона Исповедника.

11 октября 2021 года - Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября 2021 года - Преподобного Кириака отшельника.

13 октября 2021 года - Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.

13 октября 2021 года - Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.

13 октября 2021 года - Cвятителя Михаила, первого митрополита Киевского.

14 октября 2021 года - Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября 2021 года - Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

15 октября 2021 года - Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

16 октября 2021 года - Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

17 октября 2021 года - Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.

18 октября 2021 года - Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.

19 октября 2021 года - Апостола Фомы.

20 октября 2021 года - Mучеников Сергия и Вакха.

21 октября 2021 года - Преподобной Пелагии.

22 октября 2021 года - Апостола Иакова Алфеева.

23 октября 2021 года - Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.

24 октября 2021 года - Собор преподобныx старцев Оптинских.

25 октября 2021 года - Mучеников Прова, Тараха и Андроника.

26 октября 2021 года - Иверской иконы Божией Матери.

27 октября 2021 года - Преподобной Параскевы Сербской.

28 октября 2021 года - Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

29 октября 2021 года - Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

30 октября 2021 года - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.

31 октября 2021 года - Апостола и евангелиста Луки.

Посты в октябре

Длительных постов в октябре не будет, только однодневные. Поститься верующим рекомендуется в такие дни: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре украинцев ждут длинные выходные с отработкой.

А также рассказывали о том, кто будет праздновать в сентябре день ангела.

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