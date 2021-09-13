Церковный календарь на октябрь 2021 года: какие праздники будем отмечать

В октябре 2021 года христиане будут отмечать несколько важных праздников. Согласно календарям, в октябре самыми крупными праздниками станут Первомученицы равноапостольной Феклы, Представление преподобного Сергия Радонежского, Покров Святой Богородицы, Апостола Фомы, Иверской иконы Божией Матери, Апостола и евангелиста Луки.

Полный календарь церковных праздников и постов на октябрь 2021 года – читайте ниже.

Длительных постов в октябре не будет, только однодневные. Поститься верующим рекомендуется в такие дни: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.

30 октября 2021 года - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.

18 октября 2021 года - Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.

3 октября 2021 года - Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

3 октября 2021 года - Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.

2 октября 2021 года - Благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре украинцев ждут длинные выходные с отработкой.

А также рассказывали о том, кто будет праздновать в сентябре день ангела.