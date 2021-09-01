Дни ангела в сентябре 2021: календарь, который поможет поздравить родных и близких
Фото: Дни ангела в сентябре 2021 (freepik)
В сентябре 2021 многие из нас отметят свой день ангела, ведь каждый день согласно святцам посвящен определенному имени. Преимущественно это мужские имена, но и женских именин в первый месяц немало.
Когда и кого поздравлять с днем ангела в сентябре 2021 - смотрите в нашем календаре ниже.
Мужские дни ангела в сентябре 2021
- 1 сентября - Андрей, Николай, Тимофей.
- 2 сентября - Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Максим, Остап, Самуил, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Ян.
- 3 сентября - Александр, Ибрагим, Игнат, Павел, Рафаэль.
- 4 сентября - Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Теодор, Федор, Феликс, Ян.
- 5 сентября - Иван, Николай, Павел, Ян.
- 6 сентября - Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим, Петр, Серафим.
- 7 сентября - Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Иван, Ян.
- 8 сентября - Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Роман.
- 9 сентября - Александр, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Михаил, Савва, Степан, Ян.
- 10 сентября - Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Нестор, Николай, Савва, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Ян.
- 11 сентября - Иван, Ян.
- 12 сентября - Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян.
- 13 сентября - Александр, Владимир, Вольдемар, Геннадий, Дмитрий, Иван, Мирон, Михаил, Ян.
- 14 сентября - Аифал, Иисус, Семен.
- 15 сентября - Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Герман, Демид, Елизар, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Юлиан, Ян.
- 16 сентября - Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вольдемар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Харитон, Ян.
- 17 сентября - Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Юлиан, Ян.
- 18 сентября - Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор, Федор.
- 19 сентября - Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Ян.
- 20 сентября - Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Савва, Степан, Ян.
- 21 сентября - Георгий, Егор, Иван, Ян.
- 22 сентября - Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Харитон.
- 23 сентября - Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Исмаил, Клим, Константин, Лука, Николай, Павел, Петр, Семен, Тихон, Ян.
- 24 сентября - Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.
- 25 сентября - Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ян.
- 26 сентября - Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.
- 27 сентября - Иван, Ян.
- 28 сентября - Акакий, Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Ян.
- 29 сентября - Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей.
- 30 сентября - Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим, Ян.
Женские дни ангела в сентябре 2021
- 1 сентября - Фекла.
3 сентября - Марта, Марфа.
4 сентября - Ариадна, Евлалия.
5 сентября - Елизавета.
8 сентября - Мария, Наталья.
9 сентября - Анфиса.
10 сентября - Анна, Сюзанна.
12 сентября - Елизавета, Милица, Прасковья.
14 сентября - Марта, Марфа, Наталья, Татьяна.
15 сентября - Ксения, Оксана , Руфина, Серафима.
16 сентября - Василиса.
17 сентября - Алена, Елена, Илона.
18 сентября - Елизавета, Ираида, Раиса.
19 сентября - Фекла.
21 сентября - Мария.
22 сентября - Анна.
23 сентября - Анна, Ефросинья, Пульхерия, Татьяна.
24 сентября - Евдокия, Ия.
28 сентября - Евдокия, Людмила, Мария.
29 сентября - Людмила.
30 сентября - Александра, Арина, Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда, София.
Интересно, что раньше по святцам называли детей в зависимости от даты их рождения. Сейчас такого правила нет, но иногда родители все же дают детям имена, которые совпадают с их днем ангела.
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