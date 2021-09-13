Церковний календар на жовтень 2021 року: які свята будемо відзначати

У жовтні 2021 року християни відзначатимуть кілька важливих свят. Згідно з календарями, в жовтні найбільшими святами стануть Першомучениці рівноапостольної Фекли, представлення преподобного Сергія Радонезького, Покров Святої Богородиці, Апостола Фоми, Іверської ікони Божої Матері, Апостола і євангеліста Луки.

Повний календар церковних свят і постів на жовтень 2021 року – читайте нижче.

Тривалих постів у жовтні не буде, тільки одноденні. Постити вірянам рекомендується в такі дні: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня, 29 жовтня.

31 жовтня 2021 року - Апостола і євангеліста Луки.

30 жовтня 2021 року - День Косми та Даміана - мучеників безсрібників Аравійських.

29 жовтня 2021 року - Мученика Лонгіна сотника, іже при Хресті Господні.

25 жовтня 2021 року - мучеників Прова, Тараха і Андроніка.

23 жовтня 2021 року - Преподобного Амвросія, старця Оптинського і всієї Русі, чудотворця.

20 жовтня 2021 року - мучеників Сергія і Вакха.

18 жовтня 2021 року - Святителів Петра, Алексія, іони, Філіпа, Єрмогена і Тихона, московських і всієї Росії чудотворців.

17 жовтня 2021 року - набуття мощей Святителів Гурія, архієпископів Казанського, і Варсонофія, єпископа Тверського.

16 жовтня 2021 року - священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Єлевферія диякона.

15 жовтня 2021 року - Священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста.

11 жовтня 2021 року - преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії.

9 жовтня 2021 року - Святителя Тихона, Патріарха Московського і всієї Русі.

9 жовтня 2021 року - представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

6 жовтня 2021 року - зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

3 жовтня 2021 року - мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців.

3 жовтня 2021 року - великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їх Агапія і Феопіста.

2 жовтня 2021 року - Благовірних князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина, ярославських чудотворців.

1 жовтня 2021 року - Молченської, іменована Цілителька, і староруської ікон Божої Матері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні українців чекають довгі вихідні з відпрацюванням.

А також розповідали про те, хто святкуватиме у вересні день ангела.