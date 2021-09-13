Церковний календар на жовтень 2021 року: які свята будемо відзначати
У жовтні 2021 року християни відзначатимуть кілька важливих свят. Згідно з календарями, в жовтні найбільшими святами стануть Першомучениці рівноапостольної Фекли, представлення преподобного Сергія Радонезького, Покров Святої Богородиці, Апостола Фоми, Іверської ікони Божої Матері, Апостола і євангеліста Луки.
Повний календар церковних свят і постів на жовтень 2021 року – читайте нижче.
Православні церковні свята в жовтні 2021 року
1 жовтня 2021 року - Молченської, іменована Цілителька, і староруської ікон Божої Матері.
2 жовтня 2021 року - Благовірних князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина, ярославських чудотворців.
3 жовтня 2021 року - великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їх Агапія і Феопіста.
3 жовтня 2021 року - мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців.
4 жовтня 2021 року - віддання свята Воздвиження животворчого Хреста Господнього.
5 жовтня 2021 року - Собор тульських Святих.
6 жовтня 2021 року - зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
7 жовтня 2021 року - Першомучениці рівноапостольної Фекли.
8 жовтня 2021 року - представлення преподобного Сергія Радонезького, всієї Русі чудотворця.
9 жовтня 2021 року - представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
9 жовтня 2021 року - Святителя Тихона, Патріарха Московського і всієї Русі.
10 жовтня 2021 року - Преподобного Саватія Соловецького.
10 жовтня 2021 року - Священномученика Петра, митрополита Крутицького.
11 жовтня 2021 року - Преподобного Харитона Сповідника.
11 жовтня 2021 року - преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії.
12 жовтня 2021 року - Преподобного Киріака відлюдника.
13 жовтня 2021 року - Священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.
13 жовтня 2021 року - Преподобного Григорія Пельшемського, Вологодського Чудотворця.
13 жовтня 2021 року - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського.
14 жовтня 2021 року - Покрова Пресвятої Богородиці.
14 жовтня 2021 року - Преподобного Сави Вішерського, Новгородського.
15 жовтня 2021 року - Священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста.
16 жовтня 2021 року - священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Єлевферія диякона.
17 жовтня 2021 року - набуття мощей Святителів Гурія, архієпископів Казанського, і Варсонофія, єпископа Тверського.
18 жовтня 2021 року - Святителів Петра, Алексія, іони, Філіпа, Єрмогена і Тихона, московських і всієї Росії чудотворців.
19 жовтня 2021 року - Апостола Фоми.
20 жовтня 2021 року - мучеників Сергія і Вакха.
21 жовтня 2021 року - Преподобної Пелагії.
22 жовтня 2021 року - Апостола Якова Алфєєва.
23 жовтня 2021 року - Преподобного Амвросія, старця Оптинського і всієї Русі, чудотворця.
24 жовтня 2021 року - Собор преподобних старців Оптинських.
25 жовтня 2021 року - мучеників Прова, Тараха і Андроніка.
26 жовтня 2021 року - Іверської ікони Божої Матері.
27 жовтня 2021 року - Преподобної Параскеви Сербської.
28 жовтня 2021 року - Святителя Афанасія (Сахарова) Сповідника, єпископа Ковровського.
29 жовтня 2021 року - Мученика Лонгіна сотника, іже при Хресті Господні.
30 жовтня 2021 року - День Косми та Даміана - мучеників безсрібників Аравійських.
31 жовтня 2021 року - Апостола і євангеліста Луки.
Пости в жовтні
Тривалих постів у жовтні не буде, тільки одноденні. Постити вірянам рекомендується в такі дні: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня, 29 жовтня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні українців чекають довгі вихідні з відпрацюванням.
А також розповідали про те, хто святкуватиме у вересні день ангела.