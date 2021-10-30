Церковный календарь на ноябрь 2021: какие праздники будем отмечать

В ноябре украинцы будут отмечать несколько больших церковных праздников. Также в этом месяце начнется Великий Рождественский пост.

Какие праздники и памятные даты есть в календаре на ноябрь 2021 – читайте ниже в материале Styler.

14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании

13 ноября — мученика Эпимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовул, преподобного Спиридона и Никодима

6 ноября — иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников

4 ноября — празднование Казанской иконы Божьей Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии

В ноябре мы будем отмечать Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила, а с 28 ноября начинается традиционный Великий Рождественский пост.

Напомним, ранее мы писали о том, кто будет отмечать день ангела в ноябре и как назвать ребенка.

А также рассказывали о том, в какие дни в ноябре не стоит идти к парикмахеру.