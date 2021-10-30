Церковний календар на листопад 2021: які свята будемо відзначати

У листопаді українці відзначатимуть кілька великих церковних свят. Також Цього місяця розпочнеться Великий різдвяний піст.
Які свята і пам'ятні дати є в календарі на листопад 2021 – читайте нижче в матеріалі Styler.
У листопаді ми будемо відзначати Казанської ікони Божої Матері і Собор Архістратига Михаїла, а з 28 листопада починається традиційний Великий різдвяний піст.
1 листопада — пророка Іоіля, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського
2 листопада - великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркольського
3 листопада - преподобного Іларіона Великого, перенесення мощей Святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омучських
4 листопада - святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам'яті рівноапостольного Аверкія Чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Глікерії
5 листопада - апостола Якова, брата Господнього по плоті, преподобного Єлисея Лавришевського, перенесення мощей праведного Якова Боровицького
6 листопада - ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи та з ним 4299 мучеників
7 листопада - мучеників Маркіяна і Мартирія, преподобної Матрони Власової
8 листопада - великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, мученика Лупа
9 листопада - мученика Нестора Солунського, мучениць Капітоліни та Еротііди, преподобномученика Сергія Чорнухіна
10 листопада - великомучениці Параскеви, святого Стефана Савваїта, святого Димитрія
11 листопада - преподобномучениці Анастасії Римлянині, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни, святого Іоанна Рудинського
12 листопада - священномученика Зіновія, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста та Артеми, священномученика Маркіяна
13 листопада - мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Арістовул, преподобного Спиридона і Никодима
14 листопада - безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських і матері їх, священномучеників Іоанна єпископа Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії
15 листопада - преподобного Маркіяна Кірінейського, Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері
16 листопада - мучеників акепсима єпископа, Йосипа пресвітера та Аїфала диякона, преподобного Акепсима, праведного Снандулії
17 листопада - преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа мирського, і Ерме пресвітера, блаженного Симона
18 листопада-мучеників Галактіона та Епістимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаїя, філолога
19 листопада - преподобного Варлаама Хутинського, священномученика Василя Крилова пресвітера
20 листопада - ікони Божої Матері, преподобного Лазаря галісійський, мучеників Авкта, Тавріона і Фессалоніки
21 листопада - Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїл, Єгудила, Варахіїла і Єреміїла
22 листопада - мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, ікони Божої Матері Скоропослушниця
23 листопада - апостолів від 70-ти Ераста, Олімпу, Родіона, Сосіпатра, Куарт і Тертія, мученика Ореста лікаря, колесування великомученика Георгія
24 листопада - великомученика міни, мученика Вікентія, преподобного Мартирія Зеленецького
25 листопада - святого Іоанна Милостивого, ікони Божої Матері милостива, преподобного Ніла Постника
26 листопада - мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи
27 листопада - апостола Пилипа, святого Феодора Грудакова пресвітера
28 листопада - початок Різдвяного посту, мучеників і сповідників Гурія, Самона та Авіва, преподобного Паїсія Величковського
29 листопада - Різдвяний піст, апостола і євангеліста Матвія, священномученика Філумена Святогробця
30 листопада - Різдвяний піст, святого Григорія Чудотворця, мучеників Ацскла та Вікторії Кордувійських
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто буде відзначати день ангела в листопаді і як назвати дитину.
А також розповідали про те, в які дні в листопаді не варто йти до перукаря.