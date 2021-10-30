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Церковний календар на листопад 2021: які свята будемо відзначати

Автор: Анна Шиканова

У листопаді українці відзначатимуть кілька великих церковних свят. Також Цього місяця розпочнеться Великий різдвяний піст.

Які свята і пам'ятні дати є в календарі на листопад 2021 – читайте нижче в матеріалі Styler.

У листопаді ми будемо відзначати Казанської ікони Божої Матері і Собор Архістратига Михаїла, а з 28 листопада починається традиційний Великий різдвяний піст.

Календар церковних свят на листопад

1 листопада — пророка Іоіля, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського

2 листопада - великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркольського

3 листопада - преподобного Іларіона Великого, перенесення мощей Святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омучських

4 листопада - святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам'яті рівноапостольного Аверкія Чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Глікерії

5 листопада - апостола Якова, брата Господнього по плоті, преподобного Єлисея Лавришевського, перенесення мощей праведного Якова Боровицького

6 листопада - ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи та з ним 4299 мучеників

7 листопада - мучеників Маркіяна і Мартирія, преподобної Матрони Власової

8 листопада - великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, мученика Лупа

9 листопада - мученика Нестора Солунського, мучениць Капітоліни та Еротііди, преподобномученика Сергія Чорнухіна

10 листопада - великомучениці Параскеви, святого Стефана Савваїта, святого Димитрія

11 листопада - преподобномучениці Анастасії Римлянині, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни, святого Іоанна Рудинського

12 листопада - священномученика Зіновія, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста та Артеми, священномученика Маркіяна

13 листопада - мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Арістовул, преподобного Спиридона і Никодима

14 листопада - безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських і матері їх, священномучеників Іоанна єпископа Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії

15 листопада - преподобного Маркіяна Кірінейського, Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері

16 листопада - мучеників акепсима єпископа, Йосипа пресвітера та Аїфала диякона, преподобного Акепсима, праведного Снандулії

17 листопада - преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа мирського, і Ерме пресвітера, блаженного Симона

18 листопада-мучеників Галактіона та Епістимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаїя, філолога

19 листопада - преподобного Варлаама Хутинського, священномученика Василя Крилова пресвітера

20 листопада - ікони Божої Матері, преподобного Лазаря галісійський, мучеників Авкта, Тавріона і Фессалоніки

21 листопада - Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїл, Єгудила, Варахіїла і Єреміїла

22 листопада - мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, ікони Божої Матері Скоропослушниця

23 листопада - апостолів від 70-ти Ераста, Олімпу, Родіона, Сосіпатра, Куарт і Тертія, мученика Ореста лікаря, колесування великомученика Георгія

24 листопада - великомученика міни, мученика Вікентія, преподобного Мартирія Зеленецького

25 листопада - святого Іоанна Милостивого, ікони Божої Матері милостива, преподобного Ніла Постника

26 листопада - мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи

27 листопада - апостола Пилипа, святого Феодора Грудакова пресвітера

28 листопада - початок Різдвяного посту, мучеників і сповідників Гурія, Самона та Авіва, преподобного Паїсія Величковського

29 листопада - Різдвяний піст, апостола і євангеліста Матвія, священномученика Філумена Святогробця

30 листопада - Різдвяний піст, святого Григорія Чудотворця, мучеників Ацскла та Вікторії Кордувійських

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто буде відзначати день ангела в листопаді і як назвати дитину.

А також розповідали про те, в які дні в листопаді не варто йти до перукаря.

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