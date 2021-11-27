Церковний календар на грудень 2021: найважливіші свята і дати

Церковний календар на грудень 2021 року (Колаж РБК-Україна)

У грудні 2021 року нас чекає багато важливих церковних свят і дат. Найбільшим святом буде католицьке Різдво - 25 грудня. Також весь грудень триватиме Різдвяний піст, який розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня.

Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2021 – читайте нижче в матеріалі Styler.