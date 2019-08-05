Церковные войны: Филарет поднимает верян против Епифания

Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что Епифаний, который является главой ПЦУ вступил в сговор с сторонниками Порошенко и хочет уничтожить УПЦ КП. Об этом он сообщил 4 августа на кафедральном соборе УПЦ КП.

Филарет сообщил, что служил в соборе 54 года и никогда не пропускал ни одной литургии и служения. Поэтому призвал защитить Киевскую патриархию и его, как патриарха.

"Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением", - заявил Филарет.

Он считает, что необходимо обратится за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству, чтобы они защитили УПЦ КП. Он также отметил что чиновники времен Порошенко не дают людям спокойно молиться и выгоняют их из храмов.

Филарет призвал восстать против Епифания (видео: facebook.com/За Українську Церкву)

Филарет также считает, что уничтожение УПЦ КП приведет к гибели всей страны, поэтому допустить такое ни коем образом нельзя.

Он высказался и по поводу томоса, по его мнению, томос об автокефалии ничего не дал, кроме разрушения Киевского патриархата. Также он рассказал присутствующим верянам, что томос и ПЦУ до сих пор не признала ни одна Поместная Церковь.

Пользователи сети также прокомментировали речь Филарета.

Ликвидационную комиссию может создавать только УПЦ КП, потому ликвидационная комиссия ПЦУ выглядит как бандиты, которые пытаются составить документ на присвоение вашего имущества!

А зачем было играть в войны с Порошенко??? Вы его поддержали - вот и задачу получили!!! Порошенко - это человек который ради своих целей наступит на цель и пойдет дальше!!!

За что боролся на то и напоролся.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Филарет через суд хочет оставить себе Михайловский монастырь.

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил себя с Иисусом Христом. Он считает, что он как сын Божий, а Епифаний - Иуда, продавший Иисуса.