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Церковные войны: Филарет поднимает верян против Епифания


Глава УПЦ КП настроен решительно против Епифания

Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что Епифаний, который является главой ПЦУ вступил в сговор с сторонниками Порошенко и хочет уничтожить УПЦ КП. Об этом он сообщил 4 августа на кафедральном соборе УПЦ КП.

Филарет сообщил, что служил в соборе 54 года и никогда не пропускал ни одной литургии и служения. Поэтому призвал защитить Киевскую патриархию и его, как патриарха.

"Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением", - заявил Филарет.

Он считает, что необходимо обратится за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству, чтобы они защитили УПЦ КП. Он также отметил что чиновники времен Порошенко не дают людям спокойно молиться и выгоняют их из храмов.

Филарет призвал восстать против Епифания (видео: facebook.com/За Українську Церкву)

Филарет также считает, что уничтожение УПЦ КП приведет к гибели всей страны, поэтому допустить такое ни коем образом нельзя.

Он высказался и по поводу томоса, по его мнению, томос об автокефалии ничего не дал, кроме разрушения Киевского патриархата. Также он рассказал присутствующим верянам, что томос и ПЦУ до сих пор не признала ни одна Поместная Церковь.

Пользователи сети также прокомментировали речь Филарета.

  • Ликвидационную комиссию может создавать только УПЦ КП, потому ликвидационная комиссия ПЦУ выглядит как бандиты, которые пытаются составить документ на присвоение вашего имущества!
  • А зачем было играть в войны с Порошенко??? Вы его поддержали - вот и задачу получили!!! Порошенко - это человек который ради своих целей наступит на цель и пойдет дальше!!!
  • За что боролся на то и напоролся.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Филарет через суд хочет оставить себе Михайловский монастырь.

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил себя с Иисусом Христом. Он считает, что он как сын Божий, а Епифаний - Иуда, продавший Иисуса.

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