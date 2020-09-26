Церковные праздники в октябре 2020: что и когда будут отмечать украинцы

Календарь церковных праздников на октябрь 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

В октябре украинцы будут отмечать только один большой церковный праздник

В октябре 2020 года христиане Украины будут отмечать только один большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечается ежегодно 14 октября.

Какие еще будут отмечать православные праздники в октябре украинцы – в материале Styler.

1 октября 2020 года – День памяти преподобного Евмения, преподобной Ефросинии Суздальской, преподобного Илариона Оптинского.

2 октября 2020 года – Постный день, мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта.

4 октября 2020 года – Отдаяние праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября 2020 года – Пророка Ионы.

6 октября 2020 года – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября 2020 года – Первомученицы равноапостольной Феклы, постный день.

8 октября 2020 года - день памяти (преставление) преподобного Сергия, игумена Радонежского.

9 октября 2020 года - день (преставление) Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, постный день.

11 октября 2020 года – Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

14 октября 2020 года - Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября 2020 года - память блаженного Андрея, Христа ради юродивого.

18 октября 2020 года - память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Филарета, Иннокентия и Макария - всея Руси чудотворцев.

19 октября 2020 года - память апостола Фомы.

23 октября 2020 года – Преподобного Амвросия, собор Волынских святых, постный день.

26 октября 2020 года - празднование чудотворной Иверской иконы Божией Матери (Вратарница, Привратница).

28 октября 2020 года – Святителя Афанасия, Иконы Божией Матери "Спорительница Хлебов".

31 октября 2020 года - память апостола от семидесяти и евангелиста Луки.

В октябре нет многодневных постов, только однодневные: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыли секрет о том, какой будет главная елка Украины.

А также рассказывали о том, когда в Украине будут праздновать День воспитателя.