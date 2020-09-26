Церковні свята в жовтні 2020: що і коли будуть відзначати українці

Календар церковних свят на жовтень 2020 року (Колаж РБК-Україна)

У жовтні українці відзначатимуть тільки одне велике церковне свято

У жовтні 2020 року християни України відзначатимуть тільки одне велике церковне свято – Покров Пресвятої Богородиці. Це свято відзначається щорічно 14 жовтня.

Які ще будуть відзначати православні свята у жовтні українці – в матеріалі Styler.

1 жовтня 2020 року – День пам'яті преподобного Евменія, преподобної Єфросинії Суздальської, преподобного Іларіона Оптинського.

2 жовтня 2020 року – Пісний день, мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта.

4 жовтня 2020 року – Віддане свято Воздвиження Животворчого Хреста Господнього.

5 жовтня 2020 року – Пророка Іони.

6 жовтня 2020 року – Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

7 жовтня 2020 року – Первомучениці рівноапостольної Фекли, пісний день.

8 жовтня 2020 року - день пам'яті (уявлення) преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

9 жовтня 2020 року - день (кончина) Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, пісний день.

11 жовтня 2020 року – Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Ближніх печерах спочивають.

14 жовтня 2020 року - Покрови Пресвятої Богородиці.

15 жовтня 2020 року - пам'ять блаженного Андрія, Христа ради юродивого.

18 жовтня 2020 року - пам'ять святителів Петра, Олексія, Іони, Макарія, Пилипа, Іова, Ермогена, Тихона, патріарха Філарета, Інокентія і Макарія - всієї Руси чудотворців.

19 жовтня 2020 року - пам'ять апостола Хоми.

23 жовтня 2020 року – Преподобного Амвросія, собор Волинських святих, пісний день.

26 жовтня 2020 року - святкування чудотворної Іверської ікони Божої Матері (Вратарниця, Привратниця).

28 жовтня 2020 року – Святителя Афанасія, Ікони Божої Матері "Спорительниця Хлібів".

31 жовтня 2020 року - пам'ять апостола від 70 та євангеліста Луки.

У жовтні немає багатоденних постів, тільки одноденні: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 і 30 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкрили секрет про те, якою буде головна ялинка України.

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