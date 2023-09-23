Церковний календар на жовтень 2023: коли тепер відзначати важливі дати
Новий церковний календар на жовтень 2023 (фото: pomisna.info)
Православна українська церква остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідно до нього дати всіх церковних свят змістилися на 13 днів назад і фактично відповідають "старому" стилю.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як тепер потрібно відзначати релігійні свята.
Новий церковний календар ПЦУ на жовтень 2023
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1 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.
- 2 жовтня - священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини та мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.
- 3 жовтня - священномученика Діонісія Ареопагіта.
- 4 жовтня - священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
- 5 жовтня - мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).
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6 жовтня - апостола Фоми.
- 7 жовтня - мучеників Сергія і Вакха.
- 8 жовтня - преподобної Пелагії Антіохійської.
- 9 жовтня - апостола Якова Алфієвого.
- 10 жовтня - мучеників Євлампія і Євлампії.
- 11 жовтня - апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
- 12 жовтня - мучеників Прова, Тараха та Андроника.
- 13 жовтня - священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.
- 14 жовтня - священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.
- 15 жовтня - преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.
- 16 жовтня - мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
- 17 жовтня - пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
- 18 жовтня - апостола і євангеліста Луки.
- 19 жовтня - святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського.
- 20 жовтня - святого великомученика Артемія.
- 21 жовтня - преподобного Іларіона Великого.
- 22 жовтня - святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.
- 23 жовтня - апостола Якова.
- 24 жовтня - священномученика Арети та тих, що з ним.
- 25 жовтня - священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.
- 26 жовтня - священномученика Димитрія Мироточця.
- 27 жовтня - священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни та рабині її Єротиїди.
- 28 жовтня - священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.
- 29 жовтня - священномучениці Анастасії Римлянки.
- 30 жовтня - священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його.
- 31 жовтня - святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.
Що відомо про зміну календаря
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього (Маковея, Медовий Спас) - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)