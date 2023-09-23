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Церковний календар на жовтень 2023: коли тепер відзначати важливі дати

Новий церковний календар на жовтень 2023 (фото: pomisna.info)
Автор: Юлія Гаюк

Православна українська церква остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідно до нього дати всіх церковних свят змістилися на 13 днів назад і фактично відповідають "старому" стилю.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як тепер потрібно відзначати релігійні свята.

Новий церковний календар ПЦУ на жовтень 2023 

  • 1 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.
  • 2 жовтня - священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини та мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.
  • 3 жовтня - священномученика Діонісія Ареопагіта.
  • 4 жовтня - священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
  • 5 жовтня - мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).
  • 6 жовтня - апостола Фоми.
  • 7 жовтня - мучеників Сергія і Вакха.
  • 8 жовтня - преподобної Пелагії Антіохійської.
  • 9 жовтня - апостола Якова Алфієвого.
  • 10 жовтня - мучеників Євлампія і Євлампії.
  • 11 жовтня - апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
  • 12 жовтня - мучеників Прова, Тараха та Андроника.
  • 13 жовтня - священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.
  • 14 жовтня - священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.
  • 15 жовтня - преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.
  • 16 жовтня - мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
  • 17 жовтня - пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
  • 18 жовтня - апостола і євангеліста Луки.
  • 19 жовтня - святого пророка Йоїла; священномучеників  Уара; преподобного Йоана Рильського.
  • 20 жовтня - святого великомученика Артемія.
  • 21 жовтня - преподобного Іларіона Великого.
  • 22 жовтня - святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.
  • 23 жовтня - апостола Якова.
  • 24 жовтня - священномученика Арети та тих, що з ним.
  • 25 жовтня - священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.
  • 26 жовтня - священномученика Димитрія Мироточця.
  • 27 жовтня - священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни та рабині її Єротиїди.
  • 28 жовтня - священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.
  • 29 жовтня - священномучениці Анастасії Римлянки.
  • 30 жовтня - священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його.
  • 31 жовтня - святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.

Що відомо про зміну календаря

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
  • Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
  • День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
  • Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього (Маковея, Медовий Спас) - 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
  • Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)

 

Раніше ми розповідали, коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем.

Читайте також, чому новоюліанський календар є більш правильним ніж григоріанський.

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