Церковний календар на жовтень 2023: коли тепер відзначати важливі дати

Православна українська церква остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідно до нього дати всіх церковних свят змістилися на 13 днів назад і фактично відповідають "старому" стилю.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як тепер потрібно відзначати релігійні свята.

Новий церковний календар ПЦУ на жовтень 2023

1 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.

- 2 жовтня - священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини та мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.

3 жовтня - священномученика Діонісія Ареопагіта.

4 жовтня - священномученика Єрофея, єпископа Афінського.

5 жовтня - мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).

6 жовтня - апостола Фоми.

- 7 жовтня - мучеників Сергія і Вакха.

8 жовтня - преподобної Пелагії Антіохійської.

9 жовтня - апостола Якова Алфієвого.

10 жовтня - мучеників Євлампія і Євлампії.

11 жовтня - апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.

12 жовтня - мучеників Прова, Тараха та Андроника.

- мучеників Прова, Тараха та Андроника. 13 жовтня - священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.

14 жовтня - священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.

15 жовтня - преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.

16 жовтня - мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.

17 жовтня - пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня - апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня - святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського.

20 жовтня - святого великомученика Артемія.

21 жовтня - преподобного Іларіона Великого.

22 жовтня - святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.

23 жовтня - апостола Якова.

24 жовтня - священномученика Арети та тих, що з ним.

25 жовтня - священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.

26 жовтня - священномученика Димитрія Мироточця.

27 жовтня - священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни та рабині її Єротиїди.

28 жовтня - священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.

29 жовтня - священномучениці Анастасії Римлянки.

30 жовтня - священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його.

31 жовтня - святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.

Що відомо про зміну календаря

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: