Церковный календарь на октябрь 2023: когда теперь отмечать важные даты

Православная украинская церковь окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь. Согласно ему даты всех церковных праздников сместились на 13 дней назад и фактически соответствуют "старому" стилю.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как теперь нужно отмечать религиозные праздники.
Новый церковный календарь ПЦУ на октябрь 2023
1 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
2 октября - священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
3 октября - священномученика Дионисия Ареопагита.
4 октября - священномученика Ерофея, епископа Афинского.
5 октября - мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).
6 октября - апостола Фомы.
7 октября - мучеников Сергея и Вакха.
8 октября - преподобной Пелагии Антиохийской.
9 октября - апостола Иакова Алфиева.
10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии.
11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
12 октября- мучеников Прова, Тараха и Андроника.
13 октября - священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
14 октября - священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.
15 октября - преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.
16 октября - мученика Лонгина Сотника, что при Кресте Господнем.
17 октября - пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.
18 октября - апостола и евангелиста Луки.
19 октября - святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.
20 октября - святого великомученика Артемия.
21 октября - преподобного Иллариона Великого.
22 октября - святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.
23 октября - апостола Иакова.
24 октября - священномученика Ареты и тех, что с ним.
25 октября - священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия.
26 октября - священномученика Димитрия Мироточца.
27 октября - священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.
28 октября - священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.
29 октября - священномученицы Анастасии Римлянки.
30 октября - священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его.
31 октября - святых апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними; священномученика Епимаха.
Что известно об изменении календаря
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
Воздвижение Честного Креста Господнего - 14 сентября (вместо 27 сентября)
Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)