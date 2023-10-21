Церковный календарь на ноябрь 2023: важные даты по-новому

Когда ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, все даты праздников сдвинулись на 13 дней назад. Поэтому теперь некоторые из них следует отмечать по так называемому "новому стилю".

Новый календарь ПЦУ на ноябрь 2023

1 ноября - святых чудотворцев Космы и Дамьяна

2 ноября - священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста

3 ноября - священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала

4 ноября - преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, Михайловская родительская суббота

- преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, 5 ноября - священномучеников Галактиона и Эпистимы

6 ноября - Павла, архиепископа Константинопольского

7 ноября - памяти 33 Мучеников в Мелитине

8 ноября - Собор архистратига Михаила

- 9 ноября - преподобных Матроны и Теоктисты

10 ноября - святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними

11 ноября - священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита, отцовская поминальная суббота перед Рождественским постом

священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита, 12 ноября - священномученика Иосафата

13 ноября - святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского

14 ноября - святого апостола Филиппа

15 ноября - начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива.

священномучеников Гурия, Самона и Авива. 16 ноября - святого апостола Матфея

17 ноября - святителя Григория, епископа Неокесарийского

18 ноября - священномучеников Платона и Романа

19 ноября - святого пророка Авдия, священномученика Варлаама

20 ноября - преподобного Григория Декаполита

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы

22 ноября - святого апостола Филимона и тех, что с ним

святого апостола Филимона и тех, что с ним 23 ноября - святых Амфилохия и Григория

24 ноября - святой великомученицы Екатерины святого великомученика Меркурия

- святого великомученика Меркурия 25 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента

26 ноября - преподобного Алипия, столбника

27 ноября - святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия

28 ноября - святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха

29 ноября - святых мучеников Парамона и Филумена

30 ноября - святого апостола Андрея Первозванного

Что известно об изменении календаря

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: