Церковный календарь на ноябрь 2023: важные даты по-новому
Церковный календарь на ноябрь 2023 (коллаж: РБК-Украина)
Когда ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, все даты праздников сдвинулись на 13 дней назад. Поэтому теперь некоторые из них следует отмечать по так называемому "новому стилю".
РБК-Украина (проект Styler) публикует новый церковный календарь праздников на ноябрь 2023.
Новый календарь ПЦУ на ноябрь 2023
- 1 ноября - святых чудотворцев Космы и Дамьяна
- 2 ноября - священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста
- 3 ноября - священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала
- 4 ноября - преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, Михайловская родительская суббота
- 5 ноября - священномучеников Галактиона и Эпистимы
- 6 ноября - Павла, архиепископа Константинопольского
- 7 ноября - памяти 33 Мучеников в Мелитине
- 8 ноября - Собор архистратига Михаила
- 9 ноября - преподобных Матроны и Теоктисты
- 10 ноября - святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними
- 11 ноября - священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита, отцовская поминальная суббота перед Рождественским постом
- 12 ноября - священномученика Иосафата
- 13 ноября - святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского
- 14 ноября - святого апостола Филиппа
- 15 ноября - начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива.
- 16 ноября - святого апостола Матфея
- 17 ноября - святителя Григория, епископа Неокесарийского
- 18 ноября - священномучеников Платона и Романа
- 19 ноября - святого пророка Авдия, священномученика Варлаама
- 20 ноября - преподобного Григория Декаполита
- 21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы
- 22 ноября - святого апостола Филимона и тех, что с ним
- 23 ноября - святых Амфилохия и Григория
- 24 ноября - святой великомученицы Екатерины святого великомученика Меркурия
- 25 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента
- 26 ноября - преподобного Алипия, столбника
- 27 ноября - святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия
- 28 ноября - святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха
- 29 ноября - святых мучеников Парамона и Филумена
- 30 ноября - святого апостола Андрея Первозванного
Что известно об изменении календаря
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Раньше мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.
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