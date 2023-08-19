Церковні свята у вересні 2023: старі і нові дати важливих подій

Від 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходять на новоюліанський календар. Усі дати змістяться на 13 днів назад.
Що і коли святкувати - в матеріалі Styler далі.
У вересні очікуються такі Великі дванадесяті свята:
Різдво Богородиці входить до списку 12 найважливіших свят після Великодня і вважається святом матерів та жінок. У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 14 вересня, згадують віднайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.
При цьому парафії та монастирі, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах протоколом), можуть продовжувати залишатися на "старому календарі".
Враховуючи те, що звичний календар посунеться на 13 днів, є одне велике свято, яке цього року випаде: Усікновення голови Івана Хрестителя. За юліанським календарем воно відзначалося 11 вересня, за новим стилем - 29 серпня.
"Рекомендуємо цього року святкувати це свято в найближчу неділю перед або після 11 вересня, тобто або в неділю 10 вересня, або наступної неділі, 17 вересня", - рекомендує глава УГКЦ, Блаженніший Святослав.
Нагадаймо, що Верховна рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят: Різдва та Покрови.
Раніше ми писали також про всі церковні дати серпня 2023.