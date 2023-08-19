Церковні свята у вересні 2023: старі і нові дати важливих подій

Найважливіші церковні свята

У вересні очікуються такі Великі дванадесяті свята:

Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) - 8 вересня (раніше 21 вересня)

Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (раніше 27 вересня)

Різдво Богородиці входить до списку 12 найважливіших свят після Великодня і вважається святом матерів та жінок. У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 14 вересня, згадують віднайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Повний календар свят на вересень 2023

8 вересня - Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

9 вересня - Субота перед Воздвиженням

12 вересня - Віддання свята Різдва Богородиці

14 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

16 вересня - По Воздвиженні; Святої великомучениці Євфимії всехвальної

17 вересня - Святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії і Любові

23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана

26 вересня - Преставлення святого апостола і євангелиста Йоана Богослова

30 вересня - Святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії.

При цьому парафії та монастирі, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах протоколом), можуть продовжувати залишатися на "старому календарі".

Куди дінеться Усікновення?

Враховуючи те, що звичний календар посунеться на 13 днів, є одне велике свято, яке цього року випаде: Усікновення голови Івана Хрестителя. За юліанським календарем воно відзначалося 11 вересня, за новим стилем - 29 серпня.

"Рекомендуємо цього року святкувати це свято в найближчу неділю перед або після 11 вересня, тобто або в неділю 10 вересня, або наступної неділі, 17 вересня", - рекомендує глава УГКЦ, Блаженніший Святослав.

