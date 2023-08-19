Церковные праздники в сентябре 2023: старые и новые даты важных праздников

Важнейшие церковные праздники

В сентябре ожидаются такие Великие двунадесятые праздники:

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) - 8 сентября (ранее 21 сентября)

Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (ранее 27 сентября)

Рождество Богородицы входит в список 12 важнейших праздников после Пасхи и считается праздником матерей и женщин. В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 14 сентября, вспоминают обретение креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Полный календарь праздников на сентябрь 2023

8 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

9 сентября - Суббота перед Воздвижением

12 сентября - Предание праздника Рождества Богородицы

14 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

16 сентября - Послепраздник Воздвижения; Святой великомученицы Евфимии всехвальной

17 сентября - Святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любови

23 сентября - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

26 сентября - Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

30 сентября - Святого священномученика Григория, епископа Армении

При этом приходы и монастыри, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании протоколом), могут продолжать оставаться на "старом календаре".

Куда денется Усекновение?

Учитывая то, что привычный календарь сдвинется на 13 дней, есть один большой праздник, который в этом году выпадет: Усекновение головы Иоанна Крестителя. По юлианскому календарю оно отмечалось 11 сентября, по новому стилю - 29 августа.

"Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября", - рекомендует глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав.