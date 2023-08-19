Церковные праздники в сентябре 2023: старые и новые даты важных праздников

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходят на новоюлианский календарь. Все даты сместятся на 13 дней назад.
Что и когда праздновать - в материале Styler дальше.
В сентябре ожидаются такие Великие двунадесятые праздники:
Рождество Богородицы входит в список 12 важнейших праздников после Пасхи и считается праздником матерей и женщин. В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 14 сентября, вспоминают обретение креста, на котором распяли Иисуса Христа.
При этом приходы и монастыри, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании протоколом), могут продолжать оставаться на "старом календаре".
Учитывая то, что привычный календарь сдвинется на 13 дней, есть один большой праздник, который в этом году выпадет: Усекновение головы Иоанна Крестителя. По юлианскому календарю оно отмечалось 11 сентября, по новому стилю - 29 августа.
"Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября", - рекомендует глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав.
Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.
Ранее мы писали также обо всех церковных датах августа 2023 года.