Церковні свята серпня 2023: головні дати і що зміниться в "новому календарі"

Серпень 2023 багатий церковними святами, дати яких є сталими, але вже з наступного року вони можуть змінитися. Головними подіями цього місяця вважаються "Три Спаси", Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.
Що відзначимо в останній місяць літа, і які зміни нас чекають - в матеріалі Styler далі.
Нагадаємо, що на Синоді ПЦУ 24 травня ухвалили рішення перейти на новоюліанський календар, за яким всі дати свят буде зміщено на 13 днів назад.
Зміни набудуть чинності з нового церковного року, 1 вересня 2023, але за умови затвердження на помісному соборі 27 липня.
При цьому в ПЦУ зазначили, що парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем.
Тільки дати Великодня, а також пов'язані з ним подвижні свята: Вербна неділя, Воздвиження, Трійця, а також Великодній піст залишаться "зі збереженням чинної Пасхалії".
Варто зазначити, що в Україні вже змінили дати трьох свят на офіційному рівні. Так, Верховна рада ухвалила такі нововведення:
Згідно з рішенням Верховної ради тепер:
За словами парламентарів, цей закон підпишуть після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.
Тому ще в цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.
Раніше ми писали про традиції всіх трьох Спасів в Україні.
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