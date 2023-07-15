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Церковные праздники августа 2023: главные даты и что изменится в "новом календаре"

Какие церковные праздники отмечают в августе 2023 (фото: УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Август 2023 богат церковными праздниками, даты которых являются постоянными, но уже со следующего года они могут измениться. Главными событиями этого месяца считаются "Три Спаса", Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Что отметим в последний месяц лета, и какие изменения нас ждут - в материале Styler дальше.

Главные церковные праздники августа 2023

  • 2 августа - День пророка Илии (Ильин день)
  • 4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
  • 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
  • 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона
  • 14 августа - День семи мучеников Маккавеев, или Маковея, Медовый спас, Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
  • 14-28 августа - Успенский пост
  • 19 августа - Преображение Господне, Яблочный спас
  • 26 августа - Отдание праздника Преображения Господня
  • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
  • 29 августа - Ореховый спас

Какие изменения в календаре вступят в силу уже в 2023 году

Напомним, что на Синоде ПЦУ 24 мая приняли решение перейти на новоюлианский календарь, по которому все даты праздников будут смещены на 13 дней назад.

Изменения вступят в силу с нового церковного года, 1 сентября 2023 года, но при условии утверждения на поместном соборе 27 июля.

При этом в ПЦУ отметили, что приходы и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем.

Только даты Пасхи, а также связанные с ней подвижные праздники: Вербное воскресенье, Воздвижение, Троица, а также Пасхальный пост останутся "с сохранением действующей Пасхалии".

Рада уже приняла первые изменения официально

В Украине уже изменили даты трех праздников на официальном уровне. Так, Верховная рада приняла следующие нововведения:

Согласно решению теперь:

  • 25 декабря - Рождество Христово (вместо 7 января)
  • 15 июля - День Украинской Государственности (вместо 28 июля), когда почитается память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
  • 1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

По словам парламентариев, этот закон будет подписан после 28 июля. То есть, все нововведения начнут действовать с 1 сентября.

Потому еще в этом месяце День Украинской Государственности будут праздновать 28 июля.

Раньше мы писали о традициях всех трех Спасов в Украине.

Также узнайте, какие праздники отметят украинцы в июле 2023 года.

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