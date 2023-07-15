Церковные праздники августа 2023: главные даты и что изменится в "новом календаре"

Август 2023 богат церковными праздниками, даты которых являются постоянными, но уже со следующего года они могут измениться. Главными событиями этого месяца считаются "Три Спаса", Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Что отметим в последний месяц лета, и какие изменения нас ждут - в материале Styler дальше.
Напомним, что на Синоде ПЦУ 24 мая приняли решение перейти на новоюлианский календарь, по которому все даты праздников будут смещены на 13 дней назад.
Изменения вступят в силу с нового церковного года, 1 сентября 2023 года, но при условии утверждения на поместном соборе 27 июля.
При этом в ПЦУ отметили, что приходы и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем.
Только даты Пасхи, а также связанные с ней подвижные праздники: Вербное воскресенье, Воздвижение, Троица, а также Пасхальный пост останутся "с сохранением действующей Пасхалии".
В Украине уже изменили даты трех праздников на официальном уровне. Так, Верховная рада приняла следующие нововведения:
Согласно решению теперь:
По словам парламентариев, этот закон будет подписан после 28 июля. То есть, все нововведения начнут действовать с 1 сентября.
Потому еще в этом месяце День Украинской Государственности будут праздновать 28 июля.
Раньше мы писали о традициях всех трех Спасов в Украине.
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