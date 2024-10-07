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Церковне свято 8 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 8 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

8 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого святої преподобної Пелагії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 8 жовтня у церковному календарі

Свята Пелагія жила в IV столітті та була яскравим прикладом глибокої віри, покаяння та благочестивого життя. Походила з Антіохії та була відома своєю красою та багатством. Пізніше її життя змінила зустріч з християнським учителем. Тоді Пелагія вирішила відмовитися від світських задоволень і прийняти чернечий шлях, обравши аскетизм і служіння Богу.

Пелагія присвятила багато часу молитві та посту. Її життя було сповнене милосердя і добрих справ, також вона активно допомагала бідним і нужденним. Завдяки своїм вчинкам стала прикладом для багатьох, хто прагнув слідувати Христу, надихаючи на шлях благочестя.

Святий Нонус молиться за Пелагею (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити

  • Лінуватися чи конфліктувати  
  • Розповідати погані сни
  • Вживати алкогольні напої.

У цей день жінкам не рекомендується проводити багато часу перед дзеркалом. Вважається, що це може призвести до проблем у особистому житті.

Народні прикмети і традиції 8 жовтня

  • Гарна погода - лишиться такою до кінця місяця
  • Низько пливуть хмари - скоро похолоднішає
  • На деревах ще є листя - до пізньої зими
  • Яскраві зірки на небі - завтра буде погожий день.

Святій Пелагеї здавна молилися за порятунок душі та позбавлення від залежностей. Віряни вважають, що молитви до неї можуть допомогти знайти внутрішній спокій.

Крім духовних практик, у цей день існують і певні традиції, пов’язані з підготовкою до зміни сезону. Зимовий одяг виймають з шафи, готуючи себе до холодної пори року, тоді як літні речі ховають до наступного року.

У кого день ангела 8 жовтня

Завтра іменини святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися 8 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 8 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День юриста
  • Міжнародний день подіатрії
  • Всесвітній день восьминога
  • День сонячних посмішок.

Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 - що не можна робити і традиції свята.

Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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