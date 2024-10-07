Церковный праздник 8 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

8 октября православные украинцы чтят память святого святой преподобной Пелагии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Пелагия жила в IV веке и была ярким примером глубокой веры, покаяния и благочестивой жизни. Родилась в Антиохии и была известна своей красотой и богатством. Позже ее жизнь изменила встречу с христианским учителем. Тогда Пелагия решила отказаться от светских удовольствий и принять монашеский путь, избрав аскетизм и служение Богу.
Пелагия посвятила много времени молитве и посту. Ее жизнь была полна милосердия и добрых дел, также она активно помогала бедным и нуждающимся. Благодаря своим поступкам стала примером для многих, кто стремился следовать Христу, вдохновляя на путь благочестия.
Святой Нонус молится о Пелагее (изображение: википедия)
В этот день женщинам не рекомендуется проводить много времени перед зеркалом. Считается, что это может привести к проблемам в личной жизни.
Святой Пелагеи издавна молились о спасении души и избавлении от зависимостей. Верующие считали, что молитвы к ней могут помочь обрести внутреннее спокойствие.
Помимо духовных практик, в этот день существуют и определенные традиции, связанные с подготовкой к смене сезона. Зимнюю одежду вынимают из шкафа, готовя себя к холодному времени года, тогда как летние вещи прячут до следующего года.
Завтра именины празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.
По гороскопу люди, родившиеся 8 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 8 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.