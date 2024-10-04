Собор архистратига Михаїла 2024: що не можна робити і традиції свята

Свято Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних - це день, коли віряни вшановують пам’ять святого Михаїла й усіх ангелів небесних як захисників і покровителів усього людства.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що можна і що не можна робити у велике свято і його традиції.

Дата свята за новим календарем

Після переходу на новий календар усі неперехідні свята почали відзначатися на 13 днів раніше. Таким чином, у 2024 році українці будуть вшановувати пам’ять Архангела Михаїла та всіх святих ангелів 8 листопада. За старим календарем свято припадало на 21 листопада.

Цей день має особливе значення для православної церкви, адже згадуються усі небесні покровителі та захисники. Оскільки ангели вважаються посередниками між Богом і людьми, у своїх молитвах віряни просять їх про заступництво, прощення гріхів і благословення.

Традиції та звичаї свята

Михайлів день завжди відзначався як радісне свято у Київській Русі. У цей час, коли збори врожаю вже завершилися, а зима ще не настала, селяни мали змогу відпочити від повсякденних турбот і насолодитися святкуванням. Основні традиції включають:

Запрошення гостей: селяни запрошували рідних і друзів у гості або самі відвідували близьких

селяни запрошували рідних і друзів у гості або самі відвідували близьких Щедрий стіл: господарі накривали багатий стіл, на якому обов'язково були свіжий хліб, різноманітні пироги та м'ясні страви

господарі накривали багатий стіл, на якому обов'язково були свіжий хліб, різноманітні пироги та м'ясні страви Тривалість святкування: святкування тривало цілий тиждень, поки не починався суворий Різдвяний піст

святкування тривало цілий тиждень, поки не починався суворий Різдвяний піст Милосердя та допомога: цей день вважався сприятливим для добрих справ, а саме милосердя та допомоги нужденним

цей день вважався сприятливим для добрих справ, а саме милосердя та допомоги нужденним Сімейний відпочинок: віряни проводили час із родиною, забуваючи старі конфлікти

віряни проводили час із родиною, забуваючи старі конфлікти Відвідування церкви: багато людей відвідували церкву, де запалювали свічки біля ікони Михайла та молилися.

Ці традиції допомагали створювати особливу атмосферу свята, даючи змогу кожному задуматися про важливість сім’ї та гарних стосунків із близькими. До того ж молитва архангелу була ефективною і вдома, адже вірили, що Михаїл завжди чує тих, хто має добрі наміри.

Що не можна робити в цей день

На Михайлів день існує ряд заборон, які допомагають підтримувати святковий настрій і духовну чистоту. Це свято - особливий час для молитви, роздумів і духовного зростання. Важливо уникати певних дій у цей день:

Не засуджувати людей: уникайте негативних думок і висловлювань про інших

уникайте негативних думок і висловлювань про інших Не бажати зла: утримуйтесь від поганих побажань для інших

утримуйтесь від поганих побажань для інших Не обмовляти і не заздрити: ці емоції суперечать святому духу свята

ці емоції суперечать святому духу свята Не займатися шахрайством і обманом: це може розгнівати архангела Михаїла

це може розгнівати архангела Михаїла Не обманювати інших: брехня може призвести до негативних наслідків у вашому житті та віддалити вас від духовності

брехня може призвести до негативних наслідків у вашому житті та віддалити вас від духовності Не відмовляти в допомозі: якщо до вас звертаються з проханням, будьте готові підтримати

якщо до вас звертаються з проханням, будьте готові підтримати Не займатися важкою фізичною працею: краще присвятити день спокійним заняттям і дотримуватися святкового настрою

краще присвятити день спокійним заняттям і дотримуватися святкового настрою Не викидати їжу після застілля: такий вчинок вважається негідним, краще поділіться їжею з близькими або нужденними, проявивши милосердя.

Дотримуючись цих правил, ви не лише проявляєте повагу до великого свята, а й створюєте позитивну атмосферу навколо себе. Михайлів день - це можливість задуматися про важливі речі в житті та знайти гармонію в собі.