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Церковне свято 8 квітня: що потрібно і що не можна робити сьогодніі

8 квітня - початок четвертого тижня Великого посту (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

У понеділок 8 квітня починається четвертий тиждень Великого посту. Також сьогодні церква вшановує Апостолів від 70 Іродіона.

Про традиції та історію церковного свята та народні прикмети на цей день розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія і традиції свята

Сьогодні вшановують святого Іродіона (Родіона) - одного з 70 апостолів, які, разом зі святими Петром і Павлом, вчили Слову Божому людей. Святий Іродіон народився в місті Тарса, в Кілікії і, за певними віруваннями, був родичем апостола Павла, з яким поширював християнство серед язичників еллінів.

Іродіон, полишивши єпископську кафедру, відправився до Рима разом зі святими апостолами Петром і Олімпом, де був обезголовлений в день розп'яття святого Петра.

Сьогодні в церквах на першому часі відбувається поклоніння Хресту. Також співають "Хресту твоєму" замість "Стопи мої", після "Отче наш" - "Зброя вогненна" і, як у Хрестопоклонну неділю - стихири на цілування Хреста.

У народі цей день називали Родіоновим і по ньому визначали початок земляних робіт - кидали грудку землі додолу і, якщо вона розсипалася - розпочинали обробку ґрунту. А якщо 8 квітня розквітла береза - бралися сіяти овес. 

Головні прикмети 8 квітня

  • Туман і хмари 8 квітня - врожай буде поганим. 
  • Якщо цього дня червоний місяць при коротких сутінках - завтра може бути гроза, але буде тепло.
  • Сьогодні сонячно - таким буде і літо.
  • На Родіона ввечері тепло, а вночі спокійно - літо буде сухе і спекотне.
  • Якщо під час оранки земля обросла мохом - буде волокнистим льон.

Що сьогодні не можна робити

В цей понеділок, 8 квітня, категорично заборонено:

  • лаятися і провокувати конфлікти - можна занедужати;
  • братися за надскладні справи або не закінчувати розпочаті;
  • робити будь-що деструктивне, навіть рвати квіти  чи вбивати комах;
  • перебувати на протязі або у вологому приміщенні;
  • говорити щось погане за їжею та переїдати.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли відзначатимуть Великдень у 2024 році.

Крім цього, розповідали про те, скільки триває Великий пост і які його заборони.

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