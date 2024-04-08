Церковне свято 8 квітня: що потрібно і що не можна робити сьогодніі

Історія і традиції свята

Сьогодні вшановують святого Іродіона (Родіона) - одного з 70 апостолів, які, разом зі святими Петром і Павлом, вчили Слову Божому людей. Святий Іродіон народився в місті Тарса, в Кілікії і, за певними віруваннями, був родичем апостола Павла, з яким поширював християнство серед язичників еллінів.

Іродіон, полишивши єпископську кафедру, відправився до Рима разом зі святими апостолами Петром і Олімпом, де був обезголовлений в день розп'яття святого Петра.

Сьогодні в церквах на першому часі відбувається поклоніння Хресту. Також співають "Хресту твоєму" замість "Стопи мої", після "Отче наш" - "Зброя вогненна" і, як у Хрестопоклонну неділю - стихири на цілування Хреста.

У народі цей день називали Родіоновим і по ньому визначали початок земляних робіт - кидали грудку землі додолу і, якщо вона розсипалася - розпочинали обробку ґрунту. А якщо 8 квітня розквітла береза - бралися сіяти овес.

Головні прикмети 8 квітня

Туман і хмари 8 квітня - врожай буде поганим.

Якщо цього дня червоний місяць при коротких сутінках - завтра може бути гроза, але буде тепло.

Сьогодні сонячно - таким буде і літо.

На Родіона ввечері тепло, а вночі спокійно - літо буде сухе і спекотне.

Якщо під час оранки земля обросла мохом - буде волокнистим льон.

Що сьогодні не можна робити

В цей понеділок, 8 квітня, категорично заборонено: