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Церковный праздник 8 апреля: что нужно и что нельзя делать сегодня

8 апреля - начало четвертой недели Великого поста (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 8 апреля начинается четвертая неделя Великого поста. Также сегодня церковь почитает Апостолов от 70 Иродиона.

О традициях и истории церковного праздника и народных приметах на этот день рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции праздника

Сегодня почитают святого Іродиона (Родиона) - одного из 70 апостолов, которые вместе со святыми Петром и Павлом учили Слову Божьему людей. Святой Иродион родился в городе Тарса, в Киликии и, по определенным верованиям, был родственником апостола Павла, с которым распространял христианство среди язычников эллинов.

Иродион, покинув епископскую кафедру, отправился в Рим вместе со святыми апостолами Петром и Олимпом, где был обезглавлен в день распятия святого Петра.

Сегодня в церквях в первое время происходит поклонение Кресту. Также поют "Кресту твоему" вместо "Стопы мои", после "Отче наш" - "Оружие огненное" и, как в Крестопоклонное воскресенье - стихиры на целование Креста.

В народе этот день называли Родионовым и по нему определяли начало земляных работ - кидали комок земли вниз и, если он рассыпался - начинали обрабатывать грунт. А если 8 апреля расцвела береза - принимались сеять овес.

Главные приметы 8 апреля

  • Туман и облака 8 апреля - урожай будет плохим.
  • Если в этот день красная луна при коротких сумерках - завтра может быть гроза, но будет тепло.
  • Сегодня солнечно - таким будет и лето.
  • На Родиона вечером тепло, а ночью спокойно - лето будет сухое и жаркое.
  • Если во время вспашки земля обросла мхом - будет волокнистым лен.

Что сегодня нельзя делать

В этот понедельник, 8 апреля, категорически запрещено:

  • ругаться и провоцировать конфликты - можно заболеть;
  • браться за сверхсложные дела или не заканчивать начатые;
  • делать что-либо деструктивное, даже рвать цветы или убивать насекомых;
  • находиться на сквозняке или во влажном помещении;
  • говорить что-то плохое за едой и переедать.

Кстати, недавно мы писали о том, когда отмечают Пасху в 2024 году.

Кроме этого, рассказывали о том, сколько длится Великий пост и каковы его запреты.

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