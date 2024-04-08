Церковне свято 8 квітня: що потрібно і що не можна робити сьогодніі
У понеділок 8 квітня починається четвертий тиждень Великого посту. Також сьогодні церква вшановує Апостолів від 70 Іродіона.
Про традиції та історію церковного свята та народні прикмети на цей день розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія і традиції свята
Сьогодні вшановують святого Іродіона (Родіона) - одного з 70 апостолів, які, разом зі святими Петром і Павлом, вчили Слову Божому людей. Святий Іродіон народився в місті Тарса, в Кілікії і, за певними віруваннями, був родичем апостола Павла, з яким поширював християнство серед язичників еллінів.
Іродіон, полишивши єпископську кафедру, відправився до Рима разом зі святими апостолами Петром і Олімпом, де був обезголовлений в день розп'яття святого Петра.
Сьогодні в церквах на першому часі відбувається поклоніння Хресту. Також співають "Хресту твоєму" замість "Стопи мої", після "Отче наш" - "Зброя вогненна" і, як у Хрестопоклонну неділю - стихири на цілування Хреста.
У народі цей день називали Родіоновим і по ньому визначали початок земляних робіт - кидали грудку землі додолу і, якщо вона розсипалася - розпочинали обробку ґрунту. А якщо 8 квітня розквітла береза - бралися сіяти овес.
Головні прикмети 8 квітня
- Туман і хмари 8 квітня - врожай буде поганим.
- Якщо цього дня червоний місяць при коротких сутінках - завтра може бути гроза, але буде тепло.
- Сьогодні сонячно - таким буде і літо.
- На Родіона ввечері тепло, а вночі спокійно - літо буде сухе і спекотне.
- Якщо під час оранки земля обросла мохом - буде волокнистим льон.
Що сьогодні не можна робити
В цей понеділок, 8 квітня, категорично заборонено:
- лаятися і провокувати конфлікти - можна занедужати;
- братися за надскладні справи або не закінчувати розпочаті;
- робити будь-що деструктивне, навіть рвати квіти чи вбивати комах;
- перебувати на протязі або у вологому приміщенні;
- говорити щось погане за їжею та переїдати.
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