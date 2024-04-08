Церковный праздник 8 апреля: что нужно и что нельзя делать сегодня
В понедельник 8 апреля начинается четвертая неделя Великого поста. Также сегодня церковь почитает Апостолов от 70 Иродиона.
О традициях и истории церковного праздника и народных приметах на этот день рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции праздника
Сегодня почитают святого Іродиона (Родиона) - одного из 70 апостолов, которые вместе со святыми Петром и Павлом учили Слову Божьему людей. Святой Иродион родился в городе Тарса, в Киликии и, по определенным верованиям, был родственником апостола Павла, с которым распространял христианство среди язычников эллинов.
Иродион, покинув епископскую кафедру, отправился в Рим вместе со святыми апостолами Петром и Олимпом, где был обезглавлен в день распятия святого Петра.
Сегодня в церквях в первое время происходит поклонение Кресту. Также поют "Кресту твоему" вместо "Стопы мои", после "Отче наш" - "Оружие огненное" и, как в Крестопоклонное воскресенье - стихиры на целование Креста.
В народе этот день называли Родионовым и по нему определяли начало земляных работ - кидали комок земли вниз и, если он рассыпался - начинали обрабатывать грунт. А если 8 апреля расцвела береза - принимались сеять овес.
Главные приметы 8 апреля
- Туман и облака 8 апреля - урожай будет плохим.
- Если в этот день красная луна при коротких сумерках - завтра может быть гроза, но будет тепло.
- Сегодня солнечно - таким будет и лето.
- На Родиона вечером тепло, а ночью спокойно - лето будет сухое и жаркое.
- Если во время вспашки земля обросла мхом - будет волокнистым лен.
Что сегодня нельзя делать
В этот понедельник, 8 апреля, категорически запрещено:
- ругаться и провоцировать конфликты - можно заболеть;
- браться за сверхсложные дела или не заканчивать начатые;
- делать что-либо деструктивное, даже рвать цветы или убивать насекомых;
- находиться на сквозняке или во влажном помещении;
- говорить что-то плохое за едой и переедать.
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