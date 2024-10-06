Церковне свято 7 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

7 жовтня православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Сергія та Вакха за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святі Сергій і Вакх відомі своєю вірністю Христу під час жорстоких переслідувань. Жили вони в III-IV століттях, за часів імператора Максиміана, який активно боровся проти християн.
Сергій і Вакх служили у війську, і коли відмовилися принести жертву язичницьким богам, їх заарештували. Під час катувань вони залишалися вірними Богу, витримуючи жорстокі випробування. Обидва були страчені за віру, за переказами, їх убили мечем.
Церква канонізувала Сергія і Вакха, зробивши їх прикладом стійкості для християн, які переживають переслідування.
Святі Сергій та Вакх (ікона: вікіпедія)
Цей день вважається невдалим для весілля або заручин, адже вважається, що це може призвести до нещасливого подружнього життя.
Здавна дівчата вмивалися кислим молоком у цей день. Вірили, що це допоможе зберегти молодість і красу на довгі роки. Також існувало повір'я, що з цього часу починається справжня зима.
Завтра іменини святкують: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.
За гороскопом люди, які народилися 7 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 7 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.