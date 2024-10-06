Церковный праздник 7 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

7 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Сергея и Вакха по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые Сергий и Вакх известны своей верностью Христу во время жестоких преследований. Жили они в III-IV веках, во времена императора Максимиана, который активно боролся против христиан.
Сергей и Вакх служили в армии, и когда отказались принести жертву языческим богам, их арестовали. Во время пыток они оставались верны Богу, выдержав жестокие испытания. Оба были казнены за веру, по преданию, их убили мечом.
Церковь канонизировала Сергея и Вакха, сделав их примером стойкости для христиан, переживающих преследование.
Святые Сергий и Вакх (икона: википедия)
Этот день считается неудачным для свадьбы или помолвки, ведь считается, что это может привести к несчастливой супружеской жизни.
Издавна девушки умывались в этот день кислым молоком. Верили, что это поможет сберечь молодость и красоту на долгие годы. Также существовало поверье, что с этого времени начинается настоящая зима.
Завтра именины празднуют: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.
По гороскопу люди, родившиеся 7 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 7 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 будут отмечать украинцы - православный календарь на каждый день.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.