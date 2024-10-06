Церковне свято 7 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 7 жовтня у церковному календарі

Святі Сергій і Вакх відомі своєю вірністю Христу під час жорстоких переслідувань. Жили вони в III-IV століттях, за часів імператора Максиміана, який активно боровся проти християн.

Сергій і Вакх служили у війську, і коли відмовилися принести жертву язичницьким богам, їх заарештували. Під час катувань вони залишалися вірними Богу, витримуючи жорстокі випробування. Обидва були страчені за віру, за переказами, їх убили мечем.

Церква канонізувала Сергія і Вакха, зробивши їх прикладом стійкості для християн, які переживають переслідування.

Святі Сергій та Вакх (ікона: вікіпедія)

Що не можна робити

Жалітися на життя

Сваритися і пліткувати

Приймати подарунки

Носити старий одяг.

Цей день вважається невдалим для весілля або заручин, адже вважається, що це може призвести до нещасливого подружнього життя.

Народні прикмети і традиції 7 жовтня

Тепло та сонячно - така погода буде до кінця місяця

Пішов сніг - через місяць почнеться справжня зима

Місяць блідий - найближчим часом випаде сніг.

Здавна дівчата вмивалися кислим молоком у цей день. Вірили, що це допоможе зберегти молодість і красу на довгі роки. Також існувало повір'я, що з цього часу починається справжня зима.

У кого день ангела 7 жовтня

Завтра іменини святкують: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.

За гороскопом люди, які народилися 7 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 7 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: