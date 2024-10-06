Церковный праздник 7 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 7 октября в церковном календаре

Святые Сергий и Вакх известны своей верностью Христу во время жестоких преследований. Жили они в III-IV веках, во времена императора Максимиана, который активно боролся против христиан.

Сергей и Вакх служили в армии, и когда отказались принести жертву языческим богам, их арестовали. Во время пыток они оставались верны Богу, выдержав жестокие испытания. Оба были казнены за веру, по преданию, их убили мечом.

Церковь канонизировала Сергея и Вакха, сделав их примером стойкости для христиан, переживающих преследование.

Святые Сергий и Вакх (икона: википедия)

Что нельзя делать

Жаловаться на жизнь

Ссориться и сплетничать

Принимать подарки

Носить старую одежду.

Этот день считается неудачным для свадьбы или помолвки, ведь считается, что это может привести к несчастливой супружеской жизни.

Народные приметы и традиции 7 октября

Тепло и солнечно - такая погода будет до конца месяца

Пошел снег - через месяц начнется настоящая зима

Луна бледная - в ближайшее время выпадет снег.

Издавна девушки умывались в этот день кислым молоком. Верили, что это поможет сберечь молодость и красоту на долгие годы. Также существовало поверье, что с этого времени начинается настоящая зима.

У кого день ангела 7 октября

Завтра именины празднуют: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.

По гороскопу люди, родившиеся 7 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 7 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: