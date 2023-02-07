Церковне свято 7 лютого: чим особливий цей день, що не можна робити

7 лютого 2023 року православні вшановують святого Григорія Богослова.
Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.
Григорій Богослов - вважається найбільшою особистістю у православ'ї. Його називають одним з Отців церкви. Близький друг і сподвижник Василя Великого залишив найбагатшу спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів та 45 проповідей.
У народі говорили, що настав Григор'єв день або прийшов Григорій-Зимовказівник. Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду наступного року. Також 7 лютого робили добрі справи - вважалося, що цього дня вони обов'язково повернуться людині.
Сьогодні треба бути обережним зі словами, наші предки вірили, що все, що на Григорія скажеш, справдиться. Особливо це стосується поганих слів. А якщо сьогодні розлили молоко, то незабаром прийде радісна звістка.
Сьогодні, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Пилип, Олександр та Віталій.
Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.
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