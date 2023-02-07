Церковный праздник 7 февраля: чем особенный этот день, что нельзя делать

Чем известен Григорий Богослов

Григорий Богослов - считается величайшей личностью в православии. Его называют одним из Отцов церкви. Близкий друг и сподвижник Василия Великого оставил богатейшее наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также 7 февраля совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку.

Сегодня нужно быть осторожным со словами, наши предки верили, что все, что на Григория скажешь, сбудется. Особенно это касается плохих слов. А если сегодня разлили молоко, значит, скоро придет радостная весть.

Важные приметы этого дня

Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года.

Если снег выпал в день Григория - очередная зима придет нескоро.

Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе - ждите сильных морозов.

Каким является день 7 февраля до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года. После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль.

Сильный снегопад - примета того, что будет ранняя осень.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.

Нельзя плевать себе под ноги - не будет удачного пути.

Не рекомендуется выходить из дома без нужды и изнурять себя тяжелым трудом.

Сегодня, 7 февраля, именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.