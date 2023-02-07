Церковне свято 7 лютого: чим особливий цей день, що не можна робити

Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.

Чим відомий Григорій Богослов

Григорій Богослов - вважається найбільшою особистістю у православ'ї. Його називають одним з Отців церкви. Близький друг і сподвижник Василя Великого залишив найбагатшу спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів та 45 проповідей.

У народі говорили, що настав Григор'єв день або прийшов Григорій-Зимовказівник. Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду наступного року. Також 7 лютого робили добрі справи - вважалося, що цього дня вони обов'язково повернуться людині.

Сьогодні треба бути обережним зі словами, наші предки вірили, що все, що на Григорія скажеш, справдиться. Особливо це стосується поганих слів. А якщо сьогодні розлили молоко, то незабаром прийде радісна звістка.

Важливі прикмети цього дня

Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. По погоді після обіду судили про лютий наступного року.

Якщо сніг випав у день Григорія, чергова зима прийде нескоро.

Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі - чекайте на сильні морози.

Яким є день 7 лютого до полудня, таким буде грудень та січень наступного року. Після полудня можна побачити, яким буде січень та лютий.

Сильний снігопад - прикмета того, що буде рання осінь.

Що не можна робити у цей день

Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися та стригти волосся.

Не можна начхати собі під ноги - не буде вдалого шляху.

Не рекомендується виходити з дому без потреби і виснажувати себе важкою працею.

Сьогодні, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Пилип, Олександр та Віталій.