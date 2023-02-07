Церковне свято 7 лютого: чим особливий цей день, що не можна робити
7 лютого 2023 року православні вшановують святого Григорія Богослова.
Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.
Чим відомий Григорій Богослов
Григорій Богослов - вважається найбільшою особистістю у православ'ї. Його називають одним з Отців церкви. Близький друг і сподвижник Василя Великого залишив найбагатшу спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів та 45 проповідей.
У народі говорили, що настав Григор'єв день або прийшов Григорій-Зимовказівник. Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду наступного року. Також 7 лютого робили добрі справи - вважалося, що цього дня вони обов'язково повернуться людині.
Сьогодні треба бути обережним зі словами, наші предки вірили, що все, що на Григорія скажеш, справдиться. Особливо це стосується поганих слів. А якщо сьогодні розлили молоко, то незабаром прийде радісна звістка.
Важливі прикмети цього дня
- Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. По погоді після обіду судили про лютий наступного року.
- Якщо сніг випав у день Григорія, чергова зима прийде нескоро.
- Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі - чекайте на сильні морози.
- Яким є день 7 лютого до полудня, таким буде грудень та січень наступного року. Після полудня можна побачити, яким буде січень та лютий.
- Сильний снігопад - прикмета того, що буде рання осінь.
Що не можна робити у цей день
- Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися та стригти волосся.
- Не можна начхати собі під ноги - не буде вдалого шляху.
- Не рекомендується виходити з дому без потреби і виснажувати себе важкою працею.
Сьогодні, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Пилип, Олександр та Віталій.
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