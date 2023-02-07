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Церковне свято 7 лютого: чим особливий цей день, що не можна робити

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Вівторок 07 лютого 2023 06:01
Церковне свято 7 лютого: чим особливий цей день, що не можна робити Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

7 лютого 2023 року православні вшановують святого Григорія Богослова.

Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.

Чим відомий Григорій Богослов

Григорій Богослов - вважається найбільшою особистістю у православ'ї. Його називають одним з Отців церкви. Близький друг і сподвижник Василя Великого залишив найбагатшу спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів та 45 проповідей.

У народі говорили, що настав Григор'єв день або прийшов Григорій-Зимовказівник. Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду наступного року. Також 7 лютого робили добрі справи - вважалося, що цього дня вони обов'язково повернуться людині.

Сьогодні треба бути обережним зі словами, наші предки вірили, що все, що на Григорія скажеш, справдиться. Особливо це стосується поганих слів. А якщо сьогодні розлили молоко, то незабаром прийде радісна звістка.

Важливі прикмети цього дня

  • Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. По погоді після обіду судили про лютий наступного року.
  • Якщо сніг випав у день Григорія, чергова зима прийде нескоро.
  • Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі - чекайте на сильні морози.
  • Яким є день 7 лютого до полудня, таким буде грудень та січень наступного року. Після полудня можна побачити, яким буде січень та лютий.
  • Сильний снігопад - прикмета того, що буде рання осінь.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися та стригти волосся.
  • Не можна начхати собі під ноги - не буде вдалого шляху.
  • Не рекомендується виходити з дому без потреби і виснажувати себе важкою працею.

Сьогодні, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Пилип, Олександр та Віталій.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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