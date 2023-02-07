Церковный праздник 7 февраля: чем особенный этот день, что нельзя делать
7 февраля 2023 года православные почитают святого Григория Богослова.
Вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами в материале Styler.
Чем известен Григорий Богослов
Григорий Богослов - считается величайшей личностью в православии. Его называют одним из Отцов церкви. Близкий друг и сподвижник Василия Великого оставил богатейшее наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.
В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также 7 февраля совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку.
Сегодня нужно быть осторожным со словами, наши предки верили, что все, что на Григория скажешь, сбудется. Особенно это касается плохих слов. А если сегодня разлили молоко, значит, скоро придет радостная весть.
Важные приметы этого дня
- Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года.
- Если снег выпал в день Григория - очередная зима придет нескоро.
- Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе - ждите сильных морозов.
- Каким является день 7 февраля до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года. После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль.
- Сильный снегопад - примета того, что будет ранняя осень.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.
- Нельзя плевать себе под ноги - не будет удачного пути.
- Не рекомендуется выходить из дома без нужды и изнурять себя тяжелым трудом.
Сегодня, 7 февраля, именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.
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