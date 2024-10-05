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Церковне свято 6 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 6 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

6 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Томи за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 6 жовтня у церковному календарі

Тома був одним із 12 апостолів, яких покликав Ісус під час свого земного служіння. Як і інші учні, він залишив усе, щоб йти за Христом.

Найвідоміший епізод у його житті - це його сумніви щодо Воскресіння Христа. Коли інші апостоли говорили про це диво, Тома не повірив, допоки сам не побачив і не торкнувся ран Ісуса. Ця подія стала символом прийняття віри в божественність Спасителя.

Після Воскресіння Ісуса Тома почав активно проповідувати християнське вчення, зокрема в Індії. За переказами там він заснував церкву, де відбувалися численні чудеса.

Святий Тома помер мученицькою смертю за свою віру, а його життя є прикладом великої відданості Христу.

 

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити
  • Скаржитися на долю, лінуватися
  • Вживати алкоголь або переїдати
  • Відмовляти нужденним у допомозі.

Здавна у цей день відзначали завершення всіх польових і городніх робіт, влаштовуючи великі вечірки. На сніданок обов'язково подавали шматок хліба, вважаючи, що це принесе достаток у родину.

Народні прикмети і традиції 6 жовтня

  • Зранку стоїть густий туман - до великого врожаю
  • Виріс високий бур’ян - взимку буде сніжно
  • Мало грибів у лісі - слід чекати на сурову зиму
  • На вулиці немає вітру - до холодної погоди.

Цього дня українці займалися підготовкою до зими, поповнюючи запаси продуктів. Віряни молилися святому апостолу Томі, просячи в нього достатку і щастя для своєї родини.

Крім цього було заведено пекти коровай, шматок якого за традицією віддавали тяжко хворим, сподіваючись на їх зцілення.

У кого день ангела 6 жовтня

Завтра іменини святкують: Іван, Макар, Ян.

За гороскопом люди, які народилися 6 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 6 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День вчителя в Україні
  • День територіальної оборони 
  • День міста Ужгород 
  • Всесвітній день охорони місць проживання
  • День заміни лампочки
  • День висіння на люстрі.

Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 - що не можна робити і традиції свята

Також дізнайтеся, які церковні свята у жовтні 2024 відзначатимуть українці - православний календар на кожен день.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Церковний календар УПЦ, Sogodni Svyato.

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