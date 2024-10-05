Церковный праздник 6 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 6 октября в церковном календаре

Тома был одним из 12 апостолов, которых призвал Иисус во время своего земного служения. Как и другие ученики, он оставил все, чтобы следовать за Христом.

Самый известный эпизод в его жизни – это его сомнения по Воскресению Христа. Когда другие апостолы говорили об этом чуде, Тома не поверил, пока сам не увидел и не коснулся ран Иисуса. Это событие стало символом принятия веры в божественность Спасителя.

После Воскресения Иисуса Тома начал активно проповедовать христианское учение, в частности, в Индии. По преданию там он основал церковь, где совершались многочисленные чудеса.

Святой Тома умер мученической смертью за свою веру, а его жизнь является примером великой преданности Христу.

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Жаловаться на долю, лениться

Употреблять алкоголь или переедать

Отказывать нуждающимся в помощи.

В прежние времена в этот день отмечали этот праздник. На завтрак обязательно подавали кусок хлеба, считая, что это принесет довольство в семью.

Народные приметы и традиции 6 октября

Утром стоит густой туман – к большому урожаю.

Вырос высокий сорняк – зимой будет снежно

Мало грибов в лесу - следует ждать суровой зимы

На улице нет ветра – к холодной погоде.

В этот день украинцы занимались подготовкой к зиме, пополняя запасы продовольствия. Верующие молились святому апостолу Томми, прося у него изобилия и счастья для своей семьи.

Кроме этого были заведены печь каравай, кусок которого по традиции отдавали тяжело больным, надеясь на их исцеление.

У кого день ангела 6 октября

Завтра именины отмечают: Иван, Макар, Ян.

По гороскопу люди, родившиеся 6 октября – Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 6 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: