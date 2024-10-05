Церковне свято 6 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
6 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Томи за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 6 жовтня у церковному календарі
Тома був одним із 12 апостолів, яких покликав Ісус під час свого земного служіння. Як і інші учні, він залишив усе, щоб йти за Христом.
Найвідоміший епізод у його житті - це його сумніви щодо Воскресіння Христа. Коли інші апостоли говорили про це диво, Тома не повірив, допоки сам не побачив і не торкнувся ран Ісуса. Ця подія стала символом прийняття віри в божественність Спасителя.
Після Воскресіння Ісуса Тома почав активно проповідувати християнське вчення, зокрема в Індії. За переказами там він заснував церкву, де відбувалися численні чудеса.
Святий Тома помер мученицькою смертю за свою віру, а його життя є прикладом великої відданості Христу.
Що не можна робити
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися і лихословити
- Скаржитися на долю, лінуватися
- Вживати алкоголь або переїдати
- Відмовляти нужденним у допомозі.
Здавна у цей день відзначали завершення всіх польових і городніх робіт, влаштовуючи великі вечірки. На сніданок обов'язково подавали шматок хліба, вважаючи, що це принесе достаток у родину.
Народні прикмети і традиції 6 жовтня
- Зранку стоїть густий туман - до великого врожаю
- Виріс високий бур’ян - взимку буде сніжно
- Мало грибів у лісі - слід чекати на сурову зиму
- На вулиці немає вітру - до холодної погоди.
Цього дня українці займалися підготовкою до зими, поповнюючи запаси продуктів. Віряни молилися святому апостолу Томі, просячи в нього достатку і щастя для своєї родини.
Крім цього було заведено пекти коровай, шматок якого за традицією віддавали тяжко хворим, сподіваючись на їх зцілення.
У кого день ангела 6 жовтня
Завтра іменини святкують: Іван, Макар, Ян.
За гороскопом люди, які народилися 6 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 6 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День вчителя в Україні
- День територіальної оборони
- День міста Ужгород
- Всесвітній день охорони місць проживання
- День заміни лампочки
- День висіння на люстрі.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Церковний календар УПЦ, Sogodni Svyato.