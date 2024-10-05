Церковне свято 6 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 6 жовтня у церковному календарі

Тома був одним із 12 апостолів, яких покликав Ісус під час свого земного служіння. Як і інші учні, він залишив усе, щоб йти за Христом.

Найвідоміший епізод у його житті - це його сумніви щодо Воскресіння Христа. Коли інші апостоли говорили про це диво, Тома не повірив, допоки сам не побачив і не торкнувся ран Ісуса. Ця подія стала символом прийняття віри в божественність Спасителя.

Після Воскресіння Ісуса Тома почав активно проповідувати християнське вчення, зокрема в Індії. За переказами там він заснував церкву, де відбувалися численні чудеса.

Святий Тома помер мученицькою смертю за свою віру, а його життя є прикладом великої відданості Христу.

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Скаржитися на долю, лінуватися

Вживати алкоголь або переїдати

Відмовляти нужденним у допомозі.

Здавна у цей день відзначали завершення всіх польових і городніх робіт, влаштовуючи великі вечірки. На сніданок обов'язково подавали шматок хліба, вважаючи, що це принесе достаток у родину.

Народні прикмети і традиції 6 жовтня

Зранку стоїть густий туман - до великого врожаю

Виріс високий бур’ян - взимку буде сніжно

Мало грибів у лісі - слід чекати на сурову зиму

На вулиці немає вітру - до холодної погоди.

Цього дня українці займалися підготовкою до зими, поповнюючи запаси продуктів. Віряни молилися святому апостолу Томі, просячи в нього достатку і щастя для своєї родини.

Крім цього було заведено пекти коровай, шматок якого за традицією віддавали тяжко хворим, сподіваючись на їх зцілення.

У кого день ангела 6 жовтня

Завтра іменини святкують: Іван, Макар, Ян.

За гороскопом люди, які народилися 6 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 6 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: