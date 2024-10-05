Церковный праздник 6 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
6 октября православные украинцы чтят память святого апостола Фомы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 6 октября в церковном календаре
Тома был одним из 12 апостолов, которых призвал Иисус во время своего земного служения. Как и другие ученики, он оставил все, чтобы следовать за Христом.
Самый известный эпизод в его жизни – это его сомнения по Воскресению Христа. Когда другие апостолы говорили об этом чуде, Тома не поверил, пока сам не увидел и не коснулся ран Иисуса. Это событие стало символом принятия веры в божественность Спасителя.
После Воскресения Иисуса Тома начал активно проповедовать христианское учение, в частности, в Индии. По преданию там он основал церковь, где совершались многочисленные чудеса.
Святой Тома умер мученической смертью за свою веру, а его жизнь является примером великой преданности Христу.
Что нельзя делать
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Жаловаться на долю, лениться
- Употреблять алкоголь или переедать
- Отказывать нуждающимся в помощи.
В прежние времена в этот день отмечали этот праздник. На завтрак обязательно подавали кусок хлеба, считая, что это принесет довольство в семью.
Народные приметы и традиции 6 октября
- Утром стоит густой туман – к большому урожаю.
- Вырос высокий сорняк – зимой будет снежно
- Мало грибов в лесу - следует ждать суровой зимы
- На улице нет ветра – к холодной погоде.
В этот день украинцы занимались подготовкой к зиме, пополняя запасы продовольствия. Верующие молились святому апостолу Томми, прося у него изобилия и счастья для своей семьи.
Кроме этого были заведены печь каравай, кусок которого по традиции отдавали тяжело больным, надеясь на их исцеление.
У кого день ангела 6 октября
Завтра именины отмечают: Иван, Макар, Ян.
По гороскопу люди, родившиеся 6 октября – Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 6 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День учителя в Украине
- День территориальной обороны
- День города Ужгород
- Всемирный день охраны мест обитания
- День замены лампочки
- День висения на люстре.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Церковный календарь УПЦ, Sogodni Svyato.