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Церковный праздник 6 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 05 октября 2024 22:59
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Церковный праздник 6 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 6 октября 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

6 октября православные украинцы чтят память святого апостола Фомы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 6 октября в церковном календаре

Тома был одним из 12 апостолов, которых призвал Иисус во время своего земного служения. Как и другие ученики, он оставил все, чтобы следовать за Христом.

Самый известный эпизод в его жизни – это его сомнения по Воскресению Христа. Когда другие апостолы говорили об этом чуде, Тома не поверил, пока сам не увидел и не коснулся ран Иисуса. Это событие стало символом принятия веры в божественность Спасителя.

После Воскресения Иисуса Тома начал активно проповедовать христианское учение, в частности, в Индии. По преданию там он основал церковь, где совершались многочисленные чудеса.

Святой Тома умер мученической смертью за свою веру, а его жизнь является примером великой преданности Христу.

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Жаловаться на долю, лениться
  • Употреблять алкоголь или переедать
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

В прежние времена в этот день отмечали этот праздник. На завтрак обязательно подавали кусок хлеба, считая, что это принесет довольство в семью.

Народные приметы и традиции 6 октября

  • Утром стоит густой туман – к большому урожаю.
  • Вырос высокий сорняк – зимой будет снежно
  • Мало грибов в лесу - следует ждать суровой зимы
  • На улице нет ветра – к холодной погоде.

В этот день украинцы занимались подготовкой к зиме, пополняя запасы продовольствия. Верующие молились святому апостолу Томми, прося у него изобилия и счастья для своей семьи.

Кроме этого были заведены печь каравай, кусок которого по традиции отдавали тяжело больным, надеясь на их исцеление.

У кого день ангела 6 октября

Завтра именины отмечают: Иван, Макар, Ян.

По гороскопу люди, родившиеся 6 октября – Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 6 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День учителя в Украине
  • День территориальной обороны
  • День города Ужгород
  • Всемирный день охраны мест обитания
  • День замены лампочки
  • День висения на люстре.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 года - что нельзя делать и традиции праздника

Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 будут отмечать украинцы – православный календарь на каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Церковный календарь УПЦ, Sogodni Svyato.

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