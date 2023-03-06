Церковне свято 6 березня: що можна робити сьогодні, а що - під суворою забороною

Що треба зробити на Тимофія, традиції

Колись 6 березня називали "Тимофій" або "Тимофій Весновій". Наші предки вірили, що саме цього дня вже відчутно перший подих весни. А тому люди вже починали готуватися до весняних робіт на полі і городі.

6 березня намагалися зробити генеральне прибирання - очистити дім від мотлоху, який накопичився за зиму. Вважалося, що так викидають за поріг всі нещастя і біди.

Цей день було прийнято було проводити разом з близькими. Дітей відправляли гуляти на свіже повітря - щоб здоров'я було міцним.

Все ще продовжується Великий піст, тому віряни обов'язково постяться. За можливості відвідують церкву

Наші пращури вірили, що в ніч проти 6 березня сняться віщі сни, а тому намагалися звернути на них особливу увагу.

А ще вважається, що краще доробити будь-які розпочаті цього дня справи.

Що не можна робити в цей день

Краще не вживати алкогольні напої цього дня, навіть у малій кількості.

Також не варто поливати кімнатні рослини чи висаджувати нові.

В жодному разі не залишайте справи незакінченими.

Не варто лаятися, лихословити та сваритися.

Варто утриматися цього дня від веселощів чи гучних розваг.

Прикмети на 6 березня

За прикметами на Тимофія Весновія судили про те, якою буде весна:

якщо ластівки прилетіли - скоро стане зовсім тепло;

повітря тепле і сухе - весна буде теплою і швидко пройде;

струмки потекли - сіяти потрібно рано;

перелітні птахи прилетіли вчасно - буде хороший хлібний урожай;

під деревами вже розтанув сніг, значить скоро прийде тепло;

заметіль означає, що тепло настане через кілька днів.

Якщо весна вже наступила, значить і осінь буде ранньою.

День ангела сьогодні святкують:

Тимофій, Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор.