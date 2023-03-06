Церковне свято 6 березня: що можна робити сьогодні, а що - під суворою забороною

6 березня 2023 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія. Кажуть, що він мав владу над нечистою силою та володів даром зцілення. Цей день здавна має особливі традиції, заборони та прикмети.
Що можна і не можна робити в понеділок 6 березня, кого привітати з днем ангела, дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Колись 6 березня називали "Тимофій" або "Тимофій Весновій". Наші предки вірили, що саме цього дня вже відчутно перший подих весни. А тому люди вже починали готуватися до весняних робіт на полі і городі.
6 березня намагалися зробити генеральне прибирання - очистити дім від мотлоху, який накопичився за зиму. Вважалося, що так викидають за поріг всі нещастя і біди.
Цей день було прийнято було проводити разом з близькими. Дітей відправляли гуляти на свіже повітря - щоб здоров'я було міцним.
Все ще продовжується Великий піст, тому віряни обов'язково постяться. За можливості відвідують церкву
Наші пращури вірили, що в ніч проти 6 березня сняться віщі сни, а тому намагалися звернути на них особливу увагу.
А ще вважається, що краще доробити будь-які розпочаті цього дня справи.
За прикметами на Тимофія Весновія судили про те, якою буде весна:
Якщо весна вже наступила, значить і осінь буде ранньою.
Тимофій, Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор.
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