Церковный праздник 6 марта: что можно делать сегодня, а что - под строгим запретом

6 марта 2023 года православная церковь чествует память преподобного Тимофея. Говорят, что он обладал властью над нечистой силой и обладал даром исцеления. Этот день издавна имеет особые традиции, запреты и приметы.
Что можно и нельзя делать в понедельник, 6 марта, кого поздравить с днем ангела, узнайте в материале Styler дальше.
Когда-то 6 марта называли "Тимофей" или "Тимофий Весновей". Наши предки верили, что именно в этот день уже ощутимо первое дыхание весны. Поэтому люди уже начинали готовиться к весенним работам на поле и огороде.
6 марта пытались сделать генеральную уборку - очистить дом от хлама, накопившегося за зиму. Считалось, что так выбрасывают за порог все несчастья и беды.
Этот день было принято проводить вместе с близкими. Детей отправляли гулять на свежий воздух - чтобы здоровье было крепким.
Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующие обязательно постятся. По возможности посещают церковь
Наши предки считали, что вещие сны снятся в ночь на 6 марта, поэтому старались уделять им особое внимание. А еще считается, что лучше доделать любые начатые в этот день дела.
По приметам на Тимофея Весновея судили о том, какой будет весна:
Если весна уже наступила, значит, и осень будет ранней.
Тимофей, Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корний, Виссарион, Исидор.
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