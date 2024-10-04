Церковне свято 5 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 5 жовтня у церковному календарі

Свята Харитина - важлива постать в християнстві, її пам'ять відзначається як в православній, так і в католицькій традиціях. Жила вона в III-IV столітті, у часи гонінь на християн у Римській імперії. За легендою, Харитина була заможною і благочестивою жінкою, яка вирішила присвятити своє життя служінню Богу.

Вона активно допомагала християнам, що страждали від переслідувань, і стала свідком їхньої непохитної віри. Її добрі справи та відданість християнським ідеалам не залишилися непоміченими, і вона сама також стала об'єктом переслідувань.

Харитина була арештована і піддана жорстоким катуванням, але не відмовилася від своєї віри. Її стійкість та страждання заради Христових ідей стали прикладом для багатьох християн. Після її мученицької смерті почали шанувати її як святу, вшановуючи її пам'ять та приклад вірності.

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися, конфліктувати

Відмовляти у допомозі тим, хто потребує

Нарікати на долю та лінуватися.

Народні прикмети і традиції 5 жовтня

На березі ще лишилося листя - слід чекати пізнього снігу

Павутиння літає у повітрі - тепло протримається ще довго

Клен і черемха стоять голі - незабаром прийде справжня зима

На хвойних небагато шишок - взимку буде тепла погода.

У кого день ангела 5 жовтня

Завтра іменини святкують: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися 5 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 5 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: