Церковне свято 5 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

5 жовтня православні українці вшановують пам’ять святої мучениці Харитини за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Харитина - важлива постать в християнстві, її пам'ять відзначається як в православній, так і в католицькій традиціях. Жила вона в III-IV столітті, у часи гонінь на християн у Римській імперії. За легендою, Харитина була заможною і благочестивою жінкою, яка вирішила присвятити своє життя служінню Богу.
Вона активно допомагала християнам, що страждали від переслідувань, і стала свідком їхньої непохитної віри. Її добрі справи та відданість християнським ідеалам не залишилися непоміченими, і вона сама також стала об'єктом переслідувань.
Харитина була арештована і піддана жорстоким катуванням, але не відмовилася від своєї віри. Її стійкість та страждання заради Христових ідей стали прикладом для багатьох християн. Після її мученицької смерті почали шанувати її як святу, вшановуючи її пам'ять та приклад вірності.
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Завтра іменини святкують: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.
За гороскопом люди, які народилися 5 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 5 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.