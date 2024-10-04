Церковный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

5 октября православные украинцы чтят память святой мученицы Харитины по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Харитина - важная фигура в истории развития христианской религии, которую почитают как в православной, так и в католической традициях. Жила она в Римской империи в III-IV веке, во время жестоких гонений на христиан. По легенде, Харитина была состоятельной и благочестивой женщиной, решившей посвятить свою жизнь служению Богу.
Активно помогая христианам, страдающим преследованиями, Харитина стала свидетельницей их непоколебимой веры. Добрые дела и преданность Иисусу не остались незамеченными, что в конце концов привело к ее аресту. Женщину подвергали жестоким пыткам, но она оставалась непоколебимой в своих убеждениях и не отказалась от истинной веры до самой казни.
Страдания Харитины ради Божьих идей стали примером стойкости для многих верующих. После мученической смерти женщину начали чтить как святую, вдохновляясь ее героизмом и преданностью.
Собор святых земли Литовской, икона (изображение: википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется хвастаться своими достижениями, если не хотите потерять то, чем гордитесь. Помимо прочего, этот день считается благоприятным для гадания на свою судьбу.
Этот день издавна был важным для женщин, традиционно посвящавших его рукоделию. Они собирались, чтобы вязать, шить или вышивать. В процессе работы женщины также молились святым, прося здоровья и семейного счастья для всей семьи.
Завтра именины празднуют: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
По гороскопу люди, родившиеся 5 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 5 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.