Церковне свято 5 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Свято 4 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Захарія є важливою фігурою в християнських та юдейських традиціях, згадуваною в Новому Завіті. Він був священником із роду Аарона, як і його дружина Єлизавет. Подружжя було праведним, але бездітним.
Одного разу, під час служіння в храмі, до Захарії з'явився ангел Гавриїл. Він сказав, що Єлисавета народить сина, якого потрібно назвати Іваном. Захарія не повірив через їх похилий вік, і через це ангел зробив його німим до народження дитини.
Коли народився Іван, Захарія написав його ім'я на табличці, і одразу ж повернув собі здатність говорити. Він прославив Бога і виголосив пророцтво про порятунок через Ісуса Христа та роль Івана як Предтечі.
Після цього Захарія більше не згадується в Новому Завіті. За переказами, він загинув, відмовившись видати місце перебування своєї родини під час переслідувань Іродом Великим.
Грузинські фрески в Єрусалимському монастирі (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується брати до рук крупи чи будь-що сипуче, інакше в майбутньому вас чекатимуть фінансові проблеми.
У старі часи українці вірили, що саме в цей день визначається доля людини, і враховуються всі її вчинки - як добрі, так і погані.
Завтра іменини святкують: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.