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Церковный праздник 5 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Церковный праздник 5 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 4 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Захария является важной фигурой в христианских и иудейских традициях, упоминаемой в Новом Завете. Он был священником из рода Аарона, как и его супруга Елизавет. Супруги были праведными, но бездетными.

Однажды, во время служения в храме, в Захарию явился ангел Гавриил. Он сказал, что Елисавета родит сына, которого следует назвать Иваном. Захария не поверил из-за их преклонного возраста, и поэтому ангел сделал его немым до рождения ребенка.

Когда родился Иван, Захария написал его имя на табличке, и тотчас вернул себе способность говорить. Он прославил Бога и произнес пророчество о спасении через Иисуса Христа и роль Иоанна как Предтечи.

После этого Захария больше не упоминается в Новом Завете. По преданию, он погиб, отказавшись выдать место нахождения своей семьи во время преследований Иродом Великим.

Грузинские фрески в Иерусалимском монастыре (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Сплетничать, давать пустые обещания
  • Ходить в старой или грязной одежде.

Также не рекомендуется брать в руки крупы или что-либо сыпучее, иначе в будущем вас будут ждать финансовые проблемы.

Народные приметы и традиции 5 сентября

  • Красный рассвет - погода будет плохой
  • Лягушки попрятались - надвигается непогода
  • Низко плывут тучи - скоро будет дождь
  • На рябине много ягод - к затяжным дождям
  • Желтеют листья на рябине - зима придет рано.

В прежние времена украинцы верили, что именно в этот день определяется судьба человека, и учитываются все его поступки - как хорошие, так и плохие.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день благотворительности
  • День опозданий
  • Оранжевый день.

Ранее мы публиковали три сильнейших молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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