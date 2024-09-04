Церковный праздник 5 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Праздник 4 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Захария является важной фигурой в христианских и иудейских традициях, упоминаемой в Новом Завете. Он был священником из рода Аарона, как и его супруга Елизавет. Супруги были праведными, но бездетными.
Однажды, во время служения в храме, в Захарию явился ангел Гавриил. Он сказал, что Елисавета родит сына, которого следует назвать Иваном. Захария не поверил из-за их преклонного возраста, и поэтому ангел сделал его немым до рождения ребенка.
Когда родился Иван, Захария написал его имя на табличке, и тотчас вернул себе способность говорить. Он прославил Бога и произнес пророчество о спасении через Иисуса Христа и роль Иоанна как Предтечи.
После этого Захария больше не упоминается в Новом Завете. По преданию, он погиб, отказавшись выдать место нахождения своей семьи во время преследований Иродом Великим.
Грузинские фрески в Иерусалимском монастыре (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется брать в руки крупы или что-либо сыпучее, иначе в будущем вас будут ждать финансовые проблемы.
В прежние времена украинцы верили, что именно в этот день определяется судьба человека, и учитываются все его поступки - как хорошие, так и плохие.
Завтра именины празднуют: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы публиковали три сильнейших молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.