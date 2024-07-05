Церковне свято 5 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Доротей народився у III столітті в місті Тир (сучасний Ліван) і здобув ґрунтовну освіту, присвятивши своє життя служінню Богові. Він мав глибокі знання не лише в теології, але й у світських науках.

Ставши єпископом Тирським на початку IV століття, Доротей активно проповідував християнство і зміцнював віру своїх парафіян, попри небезпеку під час правління римського імператора Диоклетіана, відомого своїми жорстокими гоніннями на християн.

Щоб уникнути переслідувань, Доротей був змушений залишити свій престол і ховатися, але пізніше повернувся. У 303 році його вперше заарештували і піддали тортурам за відмову зректися віри.

В період спокою за часів правлінням імператора Костянтина Великого Доротей продовжив служіння, навертаючи багатьох до християнства. Проте у 311 році, за імператора Максиміна Дайя, переслідування відновилися, і Доротей знову був заарештований. Після жорстоких катувань його стратили.

Доротей залишив значний духовний спадок. Він відомий як один із перших християнських письменників, автор "Синопсиса" - зведення життів святих і подій церковної історії. Цей твір став важливим джерелом для пізніших церковних істориків і відіграв значну роль у розвитку християнської теології.

Дорофій Тирський, Мініатюра Мінологія Василя II (зображення: Вікіпедія)

День пам'яті святого мученика Косми, пресвітера Вірменського

Косма, відомий також під ім’ям Костянтин, народився в Етолії. Став видатним проповідником християнства у XVIII столітті, навчав і надихав тисячі людей своєю мудрістю та благочестям.

Подібно до апостолів, Святий Косма використовував молитву та християнську віру як головний інструмент зцілення. Він безплатно лікував усіх, не роблячи різниці між багатими і бідними. Його милосердя приносило зцілення не лише тілу, а й душам хворих.

Його слова були наповнені благодаттю Святого Духа та приносили величезну духовну користь, адже Косма проповідував Святе Євангеліє в різних місцях, включаючи Албанію, де християнська віра майже занепала.

Закінчив своє апостольське служіння мученицькою смертю у 1779 році. Тіло було кинуто в річку, а через кілька днів віряни знайшли його та поховали в Ардевузькому монастирі.

Косма Пресвітер, сторінки з "Розмови проти богомилів"

Що не можна робити сьогодні, 5 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Виходити на вулицю після заходу сонця

Довго спати - можна проспати удачу та щастя

Робити великі покупки та витрачати гроші

Знайомитися з новими людьми

Працювати на городі та вдома.

З давніх часів наші пращури вірили, що з цього дня починається час коротких ночей. Було заведено ходити до лісу в пошуках сон-трави, адже вона вважалася оберегом, і робити з неї амулети для захисту від нещастя та нечистих сил.

Народні прикмети і традиції цього дня

З ранку стелиться туман - до багатого врожаю грибів

Багато роси вранці - вдень піде дощ

Ясний сонячний день - буде великий врожай

Вітер зі сходу передбачає дощове літо

Бджоли лишаються біля вуликів - насувається злива.

За народними повір’ями, сни проти 5 червня мають велике значення. Якщо сон виявився приємним, це означає, що ви на правильному шляху в житті.

Однак неприємний сон може слугувати попередженням, що потрібно звернути увагу на певні аспекти свого життя і, можливо, змінити щось до кращого.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Сергій, Степан, Афанасій, Ганна, Варвара, Єлизавета.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: