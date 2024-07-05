Церковне свято 5 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні, 5 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Доротея, єпископа Тирського та пам’ять святого мученика Косми, пресвітера Вірменського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Доротей народився у III столітті в місті Тир (сучасний Ліван) і здобув ґрунтовну освіту, присвятивши своє життя служінню Богові. Він мав глибокі знання не лише в теології, але й у світських науках.
Ставши єпископом Тирським на початку IV століття, Доротей активно проповідував християнство і зміцнював віру своїх парафіян, попри небезпеку під час правління римського імператора Диоклетіана, відомого своїми жорстокими гоніннями на християн.
Щоб уникнути переслідувань, Доротей був змушений залишити свій престол і ховатися, але пізніше повернувся. У 303 році його вперше заарештували і піддали тортурам за відмову зректися віри.
В період спокою за часів правлінням імператора Костянтина Великого Доротей продовжив служіння, навертаючи багатьох до християнства. Проте у 311 році, за імператора Максиміна Дайя, переслідування відновилися, і Доротей знову був заарештований. Після жорстоких катувань його стратили.
Доротей залишив значний духовний спадок. Він відомий як один із перших християнських письменників, автор "Синопсиса" - зведення життів святих і подій церковної історії. Цей твір став важливим джерелом для пізніших церковних істориків і відіграв значну роль у розвитку християнської теології.
Дорофій Тирський, Мініатюра Мінологія Василя II (зображення: Вікіпедія)
Косма, відомий також під ім’ям Костянтин, народився в Етолії. Став видатним проповідником християнства у XVIII столітті, навчав і надихав тисячі людей своєю мудрістю та благочестям.
Подібно до апостолів, Святий Косма використовував молитву та християнську віру як головний інструмент зцілення. Він безплатно лікував усіх, не роблячи різниці між багатими і бідними. Його милосердя приносило зцілення не лише тілу, а й душам хворих.
Його слова були наповнені благодаттю Святого Духа та приносили величезну духовну користь, адже Косма проповідував Святе Євангеліє в різних місцях, включаючи Албанію, де християнська віра майже занепала.
Закінчив своє апостольське служіння мученицькою смертю у 1779 році. Тіло було кинуто в річку, а через кілька днів віряни знайшли його та поховали в Ардевузькому монастирі.
Косма Пресвітер, сторінки з "Розмови проти богомилів"
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
З давніх часів наші пращури вірили, що з цього дня починається час коротких ночей. Було заведено ходити до лісу в пошуках сон-трави, адже вона вважалася оберегом, і робити з неї амулети для захисту від нещастя та нечистих сил.
За народними повір’ями, сни проти 5 червня мають велике значення. Якщо сон виявився приємним, це означає, що ви на правильному шляху в житті.
Однак неприємний сон може слугувати попередженням, що потрібно звернути увагу на певні аспекти свого життя і, можливо, змінити щось до кращого.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Сергій, Степан, Афанасій, Ганна, Варвара, Єлизавета.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.