Церковный праздник 5 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Доротей родился в III веке в городе Тир (современный Ливан) и получил основательное образование, посвятив свою жизнь служению Богу. Он обладал глубокими знаниями не только в теологии, но и в светских науках.

Став епископом Тирским в начале IV века, Доротей активно проповедовал христианство и укреплял веру своих прихожан, несмотря на опасность во время правления римского императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан.

Чтобы избежать преследований, Доротей был вынужден оставить свой престол и прятаться, но позже вернулся. В 303 году его впервые арестовали и подвергли пыткам за отказ отречься от веры.

В период покоя во время правлением императора Константина Великого Доротей продолжил служение, обращая многих в христианство. Однако в 311 году, при императоре Максимине Дайе, преследования возобновились, и Доротей снова был арестован. После жестоких пыток его казнили.

Доротей оставил значительное духовное наследие. Он известен как один из первых христианских писателей, автор "Синопсиса" - возведение жизней святых и событий церковной истории. Это произведение стало важным источником для более поздних церковных историков и сыграло значительную роль в развитии христианской теологии.

Дорофий Тирский, Миниатюра Минология Василия II (изображение: Википедия)

День памяти святого мученика Космы, пресвитера Армянского

Косма, известный также под именем Константин, родился в Этолии. Стал выдающимся проповедником христианства в XVIII веке, учил и вдохновлял тысячи людей своей мудростью и благочестием.

Подобно апостолам, Святой Косма использовал молитву и христианскую веру как главный инструмент исцеления. Он безвозмездно лечил всех, не делая разницы между богатыми и бедными. Его милосердие приносило исцеление не только телу, но и душам больных.

Его слова были наполненны благодатью Святого Духа и приносили огромную духовную пользу, ведь Косма проповедовал Святое Евангелие в разных местах, включая Албанию, где христианская вера почти пришла в упадок.

Окончил свое апостольское служение мученической смертью в 1779 году. Тело было брошено в реку, а через несколько дней верующие нашли его и похоронили в Ардеузском монастыре.

Косма Пресвитер, страницы из "Разговора против богомилей"

Что нельзя делать сегодня, 5 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Выходить на улицу после заката

Долго спать - можно проспать удачу и счастье

Совершать большие покупки и тратить деньги

Знакомиться с новыми людьми

Работать на огороде и дома.

В прежние времена наши предки прислушивались к кукушке. Было принято ходить в лес в поисках сон-травы, ведь она считалась оберегом, и делать из нее амулеты для защиты от несчастий и нечистых сил.

Народные приметы и традиции этого дня

С утра стелется туман - к богатому урожаю грибов

Много росы утром - днем пойдет дождь

Ясный солнечный день - будет большой урожай

Ветер с востока предполагает дождливое лето

Пчелы остаются у ульев - надвигается ливень.

По народным поверьям, сны против 5 июня имеют большое значение. Если сон оказался приятным, значит вы на правильном пути в жизни.

Однако неприятный сон может служить предупреждением, что нужно обратить внимание на определенные аспекты своей жизни и, возможно, изменить что-нибудь к лучшему.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Сергей, Степан, Афанасий, Анна, Варвара, Елизавета.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: