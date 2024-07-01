Дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем

Іменини - чудова нагода привітати друзів і близьких зі святом їхнього святого покровителя. У липні день ангела святкують багато популярних імен, тож не забудьте підготувати щирі побажання для рідних і близьких людей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у липні за новим і старим календарем.

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія.