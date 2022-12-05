Церковне свято 5 грудня: що треба робити, а що заборонено в цей важливий день

Що треба зробити, традиції

У цей день великим значенням наділяли дороги і шляхи. Вважалося, що дорога може принести людині як велике щастя, так і горе. Щоб удача у всьому супроводжувала, на дорозі намагалися вести себе пристойно і спокійно.

Колись на Прокопія проводили зимові ярмарки, торгуючи переважно санями, ялинами, дровами. В цілому день вважається вдалим для торгівлі і будь-яких фінансових угод.

Молоді люди в цей день веселилися - каталися на санях, з'їжджали з гірок, гралися сніжками і ліпили сніговиків.

Кажуть, що 5 грудня можна займатися господарськими справами, вони будуть добре вдаватися. Також цей день хороший для навчання чомусь новому.

Сьогодні варто відгукуватися на допомогу тим, хто цього потребує. Також слід прислухатися до думки авторитетних людей в питаннях, які вимагають вирішення.

Прикмети на 5 грудня

Якщо в Прокопів день тепло, то зима буде довгою і сніжною.

Якщо ворони літають над деревами великими зграями - бути скоро снігу, а якщо сідають на землю, відлизі, якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев і каркають - бути метелиці й морозу.

Якщо мовчать домашні птахи - буде заметіль.

Хмари збилися в одну купу - чекай негоди.

Повітря над лісом посиніло - до тепла.

Іменини сьогодні відзначають:

Архип, Олексій, Афанасій, Борис, Валерій, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Федір.

Що не можна робити в цей день