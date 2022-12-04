15-градусні морози, а потім дощі зі снігом: синоптики оновили прогноз на Новий рік і Різдво

Погода в Україні в грудні 2022 покаже справжній зимовий характер ближче до Дня Святого Миколая, потім настане відлига, щоб знову "вжарити" напередодні Нового року. Втім недовго, адже після 1-го січня термометри навіть показуватимуть "плюс".

Дивіться нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на найближчий місяць.

Спочатку морози, а потім відлига і дощі

За даними ресурсу Gismeteo (згідно з прогнозом для Києва) грудень буде з температурними гойдалками. До середини місяця термометри будуть коливатися на нулі, з нічним морозцем і денною відлигою.

А на 16-19 грудня синоптики прогнозують -13... -17 вдень і -16... -19 вночі, йтиме сніг. Далі знову температура підвищиться і Різдво 25 грудня обіцяє бути з невеличким морозцем.

27-30 грудня знову морози до -19 вночі і -15 вдень. А от 31-го може різко потеплішати і "потекти". Синоптики прогнозують з 1 по 7 січня плюсову температуру і дощі, часом зі снігом.

Погода в Києві у грудні 2022 (скріншот)

Що говорять офіційні й народні синоптики

За прогнозом Владислава Білика, начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, як правило в Україні метеорологічна зима розпочинається у першій декаді грудня. Цього варто очікувати й поточного року.

Метеорологічна зима означає стійке зниження середньодобової температури нижче 0 градусів. Це стосується, переважно, північних та західних регіонів країни, а на півдні, ближче до моря, метеорологічна зима взагалі може не настати (таке бувало в попередні роки).

При цьому синоптик прогнозує, що грудень має бути найтеплішим місяцем зими, а по справжньому "вжарить" в кінці січня - на початку лютого.

А от згідно з книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, приблизно із 6 грудня вдарять невеликі морози, можливий сніг.

Протримається така зима недовго, вже 12-го числа почне тепліти, можливий сніг з дощем, мокрий сніг. Згодом настане відлига, однак до кінця грудня знову трохи похолодає.

За його прогнозом Новий 2023-й рік українці зустрічатимуть із мокрим снігом та відлигою.