Церковный праздник 5 декабря: что нужно делать, а что запрещено в этот важный день

5 декабря 2022 по церковному календарю отмечается память мученика Прокопия Кесарийского. В народе праздник называют Прокопов день, Прокопий, Филимон, Вихостав, и он имеет особые традиции.
Что можно и нельзя делать и кого поздравить в этот понедельник – читайте ниже в материале Styler.
В этот день большим значением наделяли дороги и пути. Считалось, что дорога может принести человеку как огромное счастье, так и горе. Чтобы удача во всем сопровождала, на дороге пытались вести себя прилично и спокойно.
Когда-то на Прокопия проводили зимние ярмарки, торгуя преимущественно санями, елями, дровами. В целом день считается удачным для торговли и финансовых сделок.
Молодые люди в этот день веселились – катались на санях, съезжали с горок, играли снежками и лепили снеговиков.
Говорят, что 5 декабря можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться. Также этот день хорош для обучения чему-то новому.
Сегодня стоит откликаться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, требующих решения.
Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.
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