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Церковный праздник 5 декабря: что нужно делать, а что запрещено в этот важный день

Фото: Какой церковный праздник отмечается 5 декабря (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

5 декабря 2022 по церковному календарю отмечается память мученика Прокопия Кесарийского. В народе праздник называют Прокопов день, Прокопий, Филимон, Вихостав, и он имеет особые традиции.

Что можно и нельзя делать и кого поздравить в этот понедельник – читайте ниже в материале Styler.

Что нужно сделать, традиции

В этот день большим значением наделяли дороги и пути. Считалось, что дорога может принести человеку как огромное счастье, так и горе. Чтобы удача во всем сопровождала, на дороге пытались вести себя прилично и спокойно.

Когда-то на Прокопия проводили зимние ярмарки, торгуя преимущественно санями, елями, дровами. В целом день считается удачным для торговли и финансовых сделок.

Молодые люди в этот день веселились – катались на санях, съезжали с горок, играли снежками и лепили снеговиков.

Говорят, что 5 декабря можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться. Также этот день хорош для обучения чему-то новому.

Сегодня стоит откликаться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, требующих решения.

Приметы на 5 декабря

  • Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.
  • Если вороны летают над деревьями большими стаями – быть скоро снегу, а если садятся на землю, оттепели, если вороны утром сидят на верхушках деревьев и каркают – быть метели и морозу.
  • Если молчат домашние птицы – будет метель.
  • Облака сбились в одну кучу – жди непогоды.
  • Воздух над лесом посинел – к теплу.

Именины сегодня отмечают:

Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться, ругаться матом и тосковать в дороге и в транспорте. Чем больше негативных эмоций испытаете в дороге, тем неудачнее будет дорога.
  • Поднимать любые вещи и деньги на дороге, а также выбрасывать на дорогу мусор и окурки – это большой грех.
  • Заводить новые отношения, признаваться, делать предложения – счастливым такой союз не будет.
  • Выяснять отношения, ссориться, ругаться – компромисса достичь вряд ли удастся, а ссора может затянуться.
  • Переедать и употреблять алкоголь – могут усугубиться хронические проблемы со здоровьем.
  • Давать взаймы не только деньги, но и продукты, вещи – можно избавиться от благополучия и удачи.
  • Отправляться в дальнюю дорогу – она будет сложной.
  • Отказывать нуждающимся в помощи, иначе будете голодны круглый год.

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