Церковный праздник 5 декабря: что нужно делать, а что запрещено в этот важный день

Что нужно сделать, традиции

В этот день большим значением наделяли дороги и пути. Считалось, что дорога может принести человеку как огромное счастье, так и горе. Чтобы удача во всем сопровождала, на дороге пытались вести себя прилично и спокойно.

Когда-то на Прокопия проводили зимние ярмарки, торгуя преимущественно санями, елями, дровами. В целом день считается удачным для торговли и финансовых сделок.

Молодые люди в этот день веселились – катались на санях, съезжали с горок, играли снежками и лепили снеговиков.

Говорят, что 5 декабря можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться. Также этот день хорош для обучения чему-то новому.

Сегодня стоит откликаться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, требующих решения.

Приметы на 5 декабря

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.

Если вороны летают над деревьями большими стаями – быть скоро снегу, а если садятся на землю, оттепели, если вороны утром сидят на верхушках деревьев и каркают – быть метели и морозу.

Если молчат домашние птицы – будет метель.

Облака сбились в одну кучу – жди непогоды.

Воздух над лесом посинел – к теплу.

Именины сегодня отмечают:

Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.

Что нельзя делать в этот день